Науковці виявили новий вид динозаврів: вони були завбільшки з собаку і харчувалися рослинами

Вчені виявили новий вид динозавра, який був розміром з собаку і жив на території сучасних Сполучених Штатів близько 150 мільйонів років тому.

За розмірами цей динозавр приблизно відповідає лабрадору, йдеться у дослідженні, опублікованому в Open Science, пише CNN.

Останки цього виду виявили у Колорадо в 2021-2022 роках. Після тривалих досліджень науковці дійшли до висновку, що скелет належить окремому виду динозаврів Enigmacursor mollyborthwickae. Частина "enigma" у його назві пов'язана з таємницею походження, яку довго не могли розкрити вчені.

Наразі вчені з’ясували, що цей динозавр був приблизно півметра заввишки та мав приблизно метр довжини. Харчувався він рослинами і ходив на довгих задніх лапах. На думку вчених, він вмів досить швидко бігати і втікати від хижаків.

"Цих дуже маленьких динозаврів, що харчувалися рослинами, знаходили вкрай рідко.

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Насправді знайти практично повний скелет, а не кілька фрагментів кісток – це рідкість. Тому ці динозаври досить маловідомі", – пояснив один з авторів дослідження Пол Баретт.

Крім того, додав він, знайти рештки маленького динозавра набагато складніше – їхні кістки частіше нищать падальщики та хижаки.

Незабаром скелет динозавра експонуватимуть на виставці у Музеї природничої історії в Лондоні.

Нагадаємо, раніше у Гонконзі вчені знайшли скам’янілості динозавра, який жив 145 мільйонів років тому