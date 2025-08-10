За останні 220 років контакт людини з природою зменшився на 60% – дослідження

Науковці розповіли про ефективний спосіб відновити контакт людини та природи

Науковці встановили, що з 1800 року контакт людей з природою зменшився на понад 60%. Цю тенденцію підтверджує зникнення з книг слів, що стосуються довкілля, як-от "річка", "мох" і "цвіт".

Комп’ютерне моделювання прогнозує, що ситуація продовжуватиме погіршуватися. Найбільш ефективним способом втручання вчені вважають знайомство дітей із природою та радикальне озеленення міського середовища.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Earth, пише The Guardian.

У своїй роботі професор Університету Дербі (Англія) Майлз Річардсон проаналізував втрату природи з життя людей. Для цього він враховував дані про урбанізацію, зменшення дикої природи і те, чи сприяють батьки встановленню зв’язку між дітьми та довкіллям.

Крім того, науковець виявив, що за останні 220 років у книгах суттєво знизилася кількість слів, пов’язаних із природою. За його підрахунками, пік спаду припав на 1990 рік.

РЕКЛАМА:

Фахівець змоделював майбутнє і передбачив постійне зменшення досвіду зв’язку із природою.

"[Брак] зв’язку з природою вважають ключовою першопричиною екологічної кризи. Це життєво важливо для психічного здоров’я. Це об’єднує людей і сприяє добробуту природи.

Потрібні трансформаційні зміни, якщо ми хочемо змінити стосунки суспільства з природою", – переконаний Майлз Річардсон.

Читайте також : 7 причин, чому варто гуляти у лісі і як це може змінити наше життя

Моделювання показало, що регрес можна повернути, якщо в десять разів збільшити зелені насадження в містах. За підрахунками вченого, заходи зі залучення людей до природного світу не здатні зупинити втрату зв’язку з довкіллям, хоча й важливі для покращення психічного здоров’я.

Дані роботи підкреслюють, що більш ефективним може стати обізнаність і залучення до природи дітей та їхніх родин.

Наприклад, зараз населення англійського міста Шеффілда щодня проводить на природі в середньому лише чотири хвилини та 36 секунд.

"Збільште це в десять разів, і люди кожного дня стануть проводити на свіжому повітрі 40 хвилин. [...]

Діти захоплюються світом природи. Важливо підтримувати це протягом дитинства, сприяти навчанню та озеленювати міста", – каже автор дослідження.

Моделювання передбачило, що зміни потрібно впроваджувати протягом наступних 25 років. Успішна протидія сприятиме тому, щоб зв’язок людини і природи буде залишатися на приблизно одному рівні.

Раніше науковці встановили зв’язок між недостатнім контактом із природою в дитинстві та психологічними проблемами в дорослому житті.