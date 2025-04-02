Як перебування в космосі впливає на кістки? Вчені назвали частини скелета, які страждають найбільше

Дослідники показали, як перебування в космосі впливає на кістки

Науковці виявили, що тривале перебування в космосі по-різному впливає на кістки астронавтів. Космічна гравітація майже не впливає на хребці скелета, але значно шкодить щільності деяких кісток.

Вчені вважають, що найбільше страждають ті частини скелета, які на Землі звикли витримувати вагу тіла.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували в журналі PLOS One, інформують Universe Today Science Alert.

У ході роботи вчені в рамках експерименту NASA відправили групу мишей на Міжнародну космічну станцію (МКС), де ті пробули 37 днів. Після їхнього повернення на Землю науковці проаналізували зміни в їхніх організмах та порівняли з іншою групою гризунів, яка не покидала нашу планету.

Аналіз даних мишей-"астронавтів" показав, що стегнові кістки задніх кінцівок тварин були всіяні великими прогалинами, особливо в місцях з'єднання з суглобами. Автори роботи пояснили, що це вказує на втрату щільності в кістках. Натомість поперекова частина їхніх хребтів не зазнала змін.

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Фото: Маргарет Ченг-Кемпбелл та інші Фото: Маргарет Ченг-Кемпбелл та інші

Науковці дійшли висновку – найбільше в умовах тривалого перебування в космосі у ссавців страждають кістки, які утримують вагу тіла. Тобто поза межами Землі можуть псуватися ті частини скелета, які не отримують звичайного навантаження.

Вчені зауважили, що такі зміни не були загальними для всього скелета, а відстежувалися лише в кістах, які утримують вагу тіла. Відтак вони вважають, що причинами деградації тканин було не космічне випромінювання чи інші фактори, а розвантаження окремих частин скелета.

Висновки науковців мають обмеження, оскільки миші, на відміну від людей-астронавтів, були молодими й перебували на пізніх стадіях формування скелета.

При цьому в умовах МКС їхні стегнові кістки, які мали продовжувати рости, показали ознаки передчасного закостеніння. Цей процес передбачає раннє перетворення хрящів у кістки, ніж відбувається за нормальних умов.

Якщо припущення науковців про те, що щільності кісток шкодить відсутність навантаження, правильне, то допомогти уникнути цих наслідків астронавтам допоможуть регулярні вправи.

Раніше вчені виявили, що перебування людей у космосі здатне вплинути на ДНК, нашкодити ниркам та викликати помірне зниження когнітивних навичок.