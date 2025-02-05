Вранці світ здається кращим: вчені визначили закономірності настрою людей

Вчені виявили, що зранку люди сприймають світ кращим

Науковці виявили, що загалом людина сприймає світ "яскравішим" одразу після пробудження.

Вони також зʼясували, що найгірший настрій у людей спостерігався приблизно опівночі.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі BMJ Mental Health, пише The Guardian.

Вчені хотіли дослідити, чи пов’язаний час доби з почуттям щастя, задоволеності життям, відчуттям цінності життя та самотністю. Вони також хотіли з’ясувати, чи змінюються ці асоціації залежно від дня, сезону чи року.

Науковці проаналізували дані соціального дослідження UCL COVID-19, яке розпочалося в березні 2020 року та передбачало регулярний моніторинг до листопада 2021 року, а потім додатковий моніторинг до березня 2022 року.

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Воно включало майже мільйон відповідей на опитування від близько 50 тисяч дорослих людей протягом двох років.

Враховувалися такі фактори, як вік, стан здоров’я та наявність роботи.

Результати показали, що задоволеність життям і власної гідності були вищими в понеділок і п’ятницю, ніж у неділю. А відчуття щастя було вищим у вівторок.

Водночас почуття самотності не мало відмінностей у різні дні тижня.

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Вчені виявили, що сезон також має вплив на настрій – люди, як правило, мали нижчий рівень депресивних та тривожних симптомів і самотності, а також вищий рівень щастя і задоволеності життям навесні, влітку та восени. Зокрема, влітку люди помічали, що їхнє психічне здоровʼя на найвищому рівні. Взимку ці показники значно знижувались.

Науковці не можуть пояснити причини таких показників, а також вказують на нестачу даних про цикли сну, широти чи погодні умови, які також могли вплинути на результати опитувань.

Зміни в психічному здоров’ї та самопочутті протягом дня вони пояснили фізіологічними змінами, пов’язаними з біологічним годинником.

"Хоча ці висновки інтригуючі, їх потрібно відтворити в інших дослідженнях, які повністю враховують потенційні упередження.

Служби підтримки психічного здоров’я можуть розглянути можливість коригування ресурсів відповідно до потреб, що змінюються протягом дня", – сказав Доктор Фейфей Бу з відділу поведінкових наук і здоров’я UCL.