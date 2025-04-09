Вчені знайшли "нульового пацієнта" у спалаху віспи мавп – і це не мавпа

Науковці, ймовірно, наблизилися до розкриття загадки спалаху віспи мавп (mpox) в Африці 2022 року: яка тварина першою поширила інфекцію серед групи приматів.

Дослідники припускають, що "нульовим пацієнтом" була білка, на яку полювали лісові примати мангабеї, – вони ж згодом масово інфікувалися віспою мавп.

Препринт дослідження опублікували у Springer Nature і воно ще не пройшло рецензування, але вже зацікавило наукову спільноту, повідомляє журнал Nature.

"Нульвого пацієнта" вдалося ідентифікувати завдяки багаторічному спостереженню за дикими тваринами в національному парку Таї в Кот-д’Івуарі.

Білка Funisciurus pyrropus iNaturalist

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Хоча вірус вперше виявили у лабораторних мавп у 1958 році (звідси і назва "мавпяча віспа"), дослідники давно припускали, що справжні носії – це гризуни та дрібні ссавці.

У 2022 році спалах віспи мавп охопив багато країн і передавався вже від людини до людини.

У серпні 2024 року ВООЗ вкотре оголосила надзвичайну ситуацію – з огляду на нову небезпечну мутацію, яка почала поширюватися в країнах Африки.

Щоб виявити джерело інфекції, вчені роками вивчали популяцію Cercocebus atys, підвиду лісових приматів мангабеїв, у національному парку Таї.

У січні 2023 року екологиня Карме Ріуторд-Фе зі Швейцарського центру наукових досліджень в Абіджані помітила дитинча мавпи з червоними ураженнями на шкірі – на чолі, грудях і ногах.

Висипи, типові для mpox, поширилися по тілу, і тварина померла за два дні. Менш ніж за два місяці хвороба охопила майже третину групи з 80 мавп, четверо з яких загинули.

Команда науковців ідентифікувала збудник – вірус mpox – та змогла повністю розшифрувати його геном у двох інфікованих тварин.

Ідентичність зразків вказувала на єдине джерело зараження.

Як знайшли "нульового пацієнта"

Науковцям пощастило бути на місці події в момент спалаху, розповідає керівник дослідження Фабіан Лендерц.

Ще з 2001 року його команда щоденно спостерігає за кількома популяціями диких приматів у лісі Таї – для вивчення патогенів, потенційно небезпечних для людини.

Коли в січні 2023 року mpox уразив популяцію мангабеїв, особливо цінними для дослідження виявилися архівні зразки сечі, фекалій і тканин загиблих тварин, зібрані раніше.

У фекаліях самки мангабея на ім’я Бако, матері хворого дитинчати, вірус mpox виявили ще 6 грудня 2022 року – тобто задовго до початку спалаху.

Бако не мала симптомів і перенесла інфекцію без ускладнень.

Згодом дослідники зробили висновок: Бако могла заразитися після поїдання білки виду Funisciurus pyrropus.

По-перше, вчені бачили, як мангабеї полюють і поїдають цих білок. По-друге, приблизно за місяць до виявлення вірусу у фекаліях Бако, в лісі знайшли тушу білки, зараженої ідентичним штамом mpox.

Зрештою, у найранішому позитивному зразку від Бако знайшли ДНК саме цієї білки.

Так науковцям вдалося простежити ланцюг передачі вірусу від дикої тварини до приматів.