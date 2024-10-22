У Німеччині виявили перший випадок зараження новим варіантом віспи мавп

У Німеччині підтвердили перший випадок захворювання на новий варіант віспи мавп – клад Ib.

Першого пацієнта з цим захворюванням виявили 18 жовтня, повідомив Інститут громадського здоров'я ім. Роберта Коха (RKI), пише DW.

Новий варіант вірусу поширювався в Африці протягом кількох місяців та був "привезений" до Німеччини з-за кордону.

Фахівці Інституту громадського здоровʼя запевнили, що ризиків масового зараження немає, а для передачі інфекції необхідний тісний фізичний контакт.

"Наразі RKI вважає ризик для здоров'я населення Німеччини низьким", – заявили в установі.

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Що відомо про клад Ib?

Новий варіант віспи мавп вперше зʼявився в Демократичній Республіці Конго та поширився на сусідні країни. За даними ВООЗ, він вважається більш заразним і небезпечним, ніж попередні варіанти віспи мавп.

Перший випадок захворювання на варіант Ib за межами африканського континенту був підтверджений у Швеції в середині серпня 2024 року.

У серпні ВООЗ вдруге за 2 роки оголосила вірус віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Однак експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що даних про цей варіант замало, щоб робити остаточні висновки. Також у ВООЗ запевнили, що віспа мавп не буде "новим коронавірусом" і не спричинить пандемію.

Симптоми Іb, ймовірно, не відрізняються від симптомів попередніх варіантів.

Нагадаємо, віспа мавп – це вірусне зоонозне захворювання, яке передається людям внаслідок безпосереднього контакту з кров’ю, біологічними рідинами, а також ураженою шкірою чи слизовою інфікованих тварин.

Передавання від людини людині відбувається внаслідок тісного контакту з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів, біологічними рідинами чи пошкодженнями шкіри інфікованої людини.

Симптомами хвороби є висип, лихоманка, головний біль, збільшення лімфовузлів та біль у м'язах. Україна ще у 2023 році отримала вакцину проти віспи мавп.