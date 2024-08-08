Як ваша мікрохвильова піч стала домом для нового життя і чи варто його боятися

У мікрохвильовках виявили бактерії, що виживають у надзвичайних умовах

Вчені виявили, що у мікрохвильових печах можуть мешкати бактерії, які виживають у найекстремальніших умовах. Мікроорганізми, які зазвичай живуть у гідротермальних джерелах, антарктичному льоду та навіть під величезним тиском земної кори, тепер успішно пристосувалися до життя в мікрохвильових печах.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в науковому журналі Frontiers in Microbiology, пише Nature.

Вчені зʼясували, що мікрохвильове випромінювання не знищує всі бактерії, як вважалося раніше. Виявилося, що деякі з них примудряються у цих умовах не лише виживати, а й процвітати.

Дослідники наголошують, що у мікрохвильовках, особливо спільного користування, можуть жити потенційно небезпечні бактерії.

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Дослідники з Університету Валенсії взяли зразки з 30 мікрохвильовок: з дому, офісів і лабораторій. Виявилося, що в цих приладах можуть жити різноманітні мікроби, зокрема й ті, що зазвичай мешкають на шкірі людини.

Домашні та спільні мікрохвильовки містили бактерії, які можуть спричиняти харчові захворювання.

Але найбільше різноманіття цих організмів виявили у мікрохвильовках з лабораторій. Там були не лише звичайні бактерії, а й екстремофіли, які витримують випромінювання, високі температури та надзвичайну сухість.

"Вам не треба їхати в екзотичні місця, щоб знайти різноманітність мікроорганізмів. Вони можуть бути прямо у вашій кухні", – каже один із авторів дослідження Мануель Поркар.

Вчені припускають, що екстремофіли могли розвинути стійкість до умов у мікрохвильовках через багаторазове опромінення.

Науковці зробили висновок, що через це мікрохвильова піч не є стерильним місцем.

"Вона не є джерелом патогенів, яких треба боятися, але все ж варто регулярно чистити мікрохвильову піч, так само як і кухонні поверхні, щоб позбутися потенційних бактерій", – йдеться у дослідження.

Раніше ми розповідали, чи бактерії можуть бути винні у діагнозі "психоз".