Вчені датували кладку яєць динозаврів завдяки "атомному годиннику": знахідка налічує 86 млн років

Китайські дослідники визначили, що вік кладки з 28 яєць динозавра має близько 86 мільйонів років. Для цього вони використали метод "атомного годинника", який аналізує печерні відклади.

Роботу описали в дослідженні, опублікованому в Frontiers in Earth Scineces, пишуть CNN та IFLScience.

Автор роботи з Китайського інституту геологічних наук Бі Чжао розповів, що у 2023 році знайшов кілька скам’янілих яєць динозаврів у викопному заповіднику в Цінлуншані.

Знахідки – круглі сплющені сфери розміром приблизно від 1,2 до 1,7 сантиметра – були заповнені великими кристалами мінералу кальциту.

Науковці віднесли скам’янілості до виду Placoolithus tumiaolingensis родини Dendroolithidae. Цю класифікацію здійснили для яєць, однак динозавра, який їх відклав, досі не ідентифікували.

РЕКЛАМА:

Палеонтологи часто оцінюють вік скам’янілостей на основі вулканічної породи, шарів попелу або мінералів поблизу. Тому цифри можуть бути неточними, адже знахідки часто виявляються старшими або молодшими за місце, де їх знайшли.

Фото: Бі Чжао Фото: Бі Чжао

"Невдовзі після цього мій друг, який спеціалізується на U-Pb датуванні (уран-свинцевому) печерних відкладів, побачив ці скам’янілості та сказав: "Чому б не принести їх до нашої лабораторії та спробувати?", – поділився Бі Чжао.

Науковець зізнався, що поставився до цієї ідеї скептично, адже не знайшов жодних схожих досліджень.

Для уран-свинцевого датування вчені зняли шматки зразків яєчної шкарлупи мікролазером, а потім випарували мінеральні фрагменти. Далі підрахували кількість атомів урану та свинцю, співвідношення яких підказало вік яєць.

Читайте також : Науковці виявили новий вид динозаврів: вони були завбільшки з собаку і харчувалися рослинами

"Спочатку ми збиралися визначити вік великих кристалів кальциту всередині яєць, щоб встановити максимальний вік поховання скам'янілостей.

Однак під час експерименту ми були здивовані, виявивши, що кальцит зі шкаралупи яйця сам по собі дав ще більш послідовні та надійні показники. Ми швидко змінили фокус нашої уваги та успішно отримали результати", – розповів Бі Чжао.

За оцінками авторів роботи, яйця динозавра відклали приблизно 86 мільйонів років тому в пізній крейдяний період. Робота стала першим випадком точного датування віку тисяч яєць, знайдених у заповіднику.

Крім U-Pb, яке вчені прозвали "атомним годинником", існують інші підходи до аналізу стародавніх геологічних даних. Однак уран-свинцевий аналіз вважають найбільш точним, додав науковий співробітник Університету Торонто (Канада) Еріберто Рочін-Баньяга, який не брав участі в дослідженні.

Раніше науковці виявили найдавніше свідчення гніздування птахів в Арктиці. Крилаті, ймовірно, були сусідами динозаврів.