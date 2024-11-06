Звідки походить найдавніша писемність світу? Вчені знайшли розгадку в стародавніх печатках

Вчені виявили, що перша писемність могла зародитися із зображень на стародавніх печатках, якими 6 тисяч років тому залишали відбитки на глиняних табличках.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Antiquity, пише CNN.

Перша відома система письма – клинопис – виникла близько 3400 року до н.е. Його клиноподібні знаки використовували для запису давніх мов, зокрема шумерської. Клинопис походить із Месопотамії, яка розташована на території сучасного Іраку, де виникла одна з перших цивілізацій.

До клинопису існував прото-клинопис – система письма з абстрактних піктограм, що з’явилася в місті Урук (нині Ірак). Її символи довгий час залишались загадкою, але тепер учені виявили, що деякі з них нагадують малюнки на старовинних печатках. Ці печатки використовували для нанесення відбитків на глину ще в 4400 році до н.е.

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Дослідники помітили, що деякі символи на печатках і прото-клинопису – дуже схожі, а часом навіть мають однакове значення, пов’язане з торгівлею. Наприклад, символи тканини та глиняних посудин.

Також вважається, що ці печатки використовували для обліку товарів: їх наносили на глину, щоб позначити приналежність речей – це можна вважати прототипом поняття "бренд".

Окрім печаток, облік товарів також вівся за допомогою глиняних жетонів, числових табличок і кульок, відомих як булли.

Хоча науковці давно припускали, що прото-клинопис походить від ранніх методів обліку, чіткий зв’язок між ними донині не був встановлений. Тепер команда дослідників порівняла мотиви на печатках із прото-клинописними піктограмами й виявила, що деякі символи мають схожість як за формою, так і значенням.

Дослідження демонструє, що зображення на печатках були не просто частиною дописемної системи, а важливим кроком до виникнення письма.

Раніше ми розповідали, що на території сучасної Туреччини археологи знайшли глиняні таблички віком близько 4000 років. Вони містять інформацію про першу засновану компанію в місті Каніш – торговому центрі історичного регіону Анатолія.