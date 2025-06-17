Дослідники вперше показали, як виглядає штучне сонячне затемнення

Штучне сонячне затемнення може тривати на години довше, ніж природне

Науковці вперше показали, як виглядає штучне сонячне затемнення, яке змоделювали завдяки двом супутникам на орбіті Землі.

Астрономічну подію створили для того, щоб вивчити збої в наземних технологіях під час високої активності Сонця, інформує Європейське космічне агентство.

Вперше змоделювати сонячне затемнення вдалося у березні 2025 року. Тоді два космічні кораблі місії Proba-3 пролетіли на відстані 150 метрів одне від одного. При цьому супутники протягом кількох годин зберігали своє розташування з точністю до міліметра.

Відтак один пристрій закрив Сонце для іншого апарата, кидаючи тінь завширшки вісім сантиметрів на його оптичні інструменти. Завдяки цьому науковці змогли отримати зображення сонячної корони – зовнішньої частини атмосфери, яка не засвітлена світлом зорі.

"Спостереження за короною має вирішальне значення для виявлення сонячного вітру – безперервного потоку речовини в космічний простір.

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Воно також необхідне для розуміння викидів корональної маси – вибухів частинок, які Сонце викидає майже щодня, особливо в періоди високої активності", – пояснюють вчені.

Там додають, що така діяльність центральної зорі нашої системи планет може спричиняти полярні сяйва на Землі, але також становить загрозу для сучасних технологій. Висока активність Сонця може суттєво порушувати системи зв’язку, передачі енергії та навігації на нашій планеті.

Завдяки штучному затемненню дослідники змогли побачити більше деталей на поверхні Сонця, ніж дозволяють традиційні методи.

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"Отримати перші дані було неймовірно захопливо. Разом з іншими вимірюваннями це сприятиме розгадці давніх питань про нашу рідну зорю", – поділився враженнями науковець проєкту Джо Зендер.

Вчені пояснюють, що на відміну від природних затемнень, які трапляються приблизно раз на рік, змодельовані можна робити кожні 19,6 години. Крім того, супутники можуть створювати астрономічне явище до шести годин, коли природні тривають лише кілька хвилин.

"Хоча ми досі на етапі введення [пристрою] в експлуатацію, нам вдалося досягти точної синхронізації польоту. Саме це дозволило отримати перші знімки місії, які, без сумніву, матимуть значну цінність для наукової спільноти", – переконаний керівник проєкту Дамієн Галано.

Нагадаємо, дослідники випробовують ядерний вибух у лабораторії як спосіб уникнути потенційних ударів астероїдів.