Учені з Таїланду вирощують корали в лабораторіях, щоб врятувати рифи: деталі

Тайські морські біологи вирощують коралові рифи в лабораторних умовах, щоб відновити ділянки, що зазнали знебарвлення через потепління води в океані та людську діяльність.

Науковці пірнули з аквалангом, щоб зібрати якомога більше статевих клітин коралів, пише Reuters.

За їхніми словами, такі дослідження є складним завданням, адже корали розмножуються лише один раз на рік. Вирощування молодих коралів у лабораторії потребує багато часу – до п'яти років – перш ніж їх можна буде перенести у їхнє природне середовище.

"У нас є надія, що деградовані коралові рифи зможуть відновитися і повернути свою колишню красу", – сказала одна з учених Нантіка Кітсом.

Також вона додала, що втрата коралів становить загрозу не тільки для океану, але й для економіки країни: це негативно впливає на туризм та рибальство, які залежать від стану коралових рифів.

90% коралових рифів Таїланду постраждали від масового знебарвлення, яке почалося у 2010 році, швидше за все, через підвищення температури води. Саме тому у 2016 році заснували проект з відновлення та розведення коралів.

За цей час відновили понад 4000 коралових колоній навколо острова Мун Най.

Раніше ми розповідали, що кораловим рифам загрожує "відбілювання" через аномально високі температури. Зважаючи на це, до програми Coral Reef Watch, у межах якої спостерігають за їхнім станом, додали три нові рівні тривоги, щоб вчені і природоохоронці мали краще уявлення про стан рифів у різних регіонах.

Крім того, австралійські вчені зафіксували знебарвлення коралів навколо шести островів на крайній півночі Великого бар'єрного рифу, яке спричиняють теплі океанські води. Здорових ділянок залишилося мало, кажуть науковці.