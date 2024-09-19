Чи є міграція у теплі краї корисною для птахів? Вчені кажуть, що ні

Вчені з’ясували, чи вигідна для птахів міграція у теплі краї

На шляху до теплих країв перелітні птахи долають тисячі кілометрів, витрачають велику кількість енергії та ухиляються від потенційних загроз.

Раніше вчені припускали, що міграція, попри її складність, приносить неабияку користь для птахів. На зимівлі у теплих краях вони заощаджують багато енергії, адже не витрачають її на те, щоб зігрітися.

Однак нове дослідження німецьких вчених показало, що ця думка є хибною.

Його результати опубліковані у науковому журналі Nature Ecology & Evolution, повідомляє The New York Times.

Науковці вивчили чорних дроздів, які проводять літо в лісах південної Німеччини. Більшість цих птахів залишаються на зимівлю, але близько чверті мігрують, відлітаючи на південь у жовтні та листопаді.

ВІДЕО ДНЯ

Дрозди-мігранти проводять зиму на півдні Європи або півночі Африки, й повертаються до Німеччини на початку квітня.

Вчені імплантували 118 дроздам крихітні реєстратори даних, схожі за функціоналом на фітнес-годинники. Відловити для завантаження інформації змогли 83 з них.

Ці пристрої записували температуру тіла і частоту серцевих скорочень птахів кожні 30 хвилин протягом 9 місяців – з вересня по травень. Частота серцевих скорочень є показником витрат енергії. Що більше енергії використовує птах, то вищою є ця частота.

Дані підтвердили, що сам міграційний шлях, який в середньому складає 800 кілометрів, вимагав від птахів додаткових витрат енергії. Дрозди-мігранти почали заощаджувати її заздалегідь. За чотири тижні до відльоту з Німеччини у них знизився нічний пульс. А через півтора тижня – нічна температура тіла.

"Це виглядає так, ніби вони вимикають свій термостат", – зауважив співавтор дослідження Нілс Лінек.

Ці фізіологічні зрушення, які не спостерігалися у місцевих птахів, допомогли мігрантам зберегти енергію перед перельотом.

Однак протягом зими у мігрантів частота серцебиття не була меншою, ніж у тих, хто залишився в Німеччині. І протягом усього міграційного циклу обидві групи птахів витратили однакову кількість енергії.

Тепліша погода мала свої переваги. Протягом усієї зими мігранти підтримували трохи вищу температуру тіла, ніж дрозди у Німеччини. Вони витрачали на це набагато менше енергії.

Щоб зігрітися, чорний дрозд у Німеччині за зиму витратив додаткові 18,6 тисячі кілоджоулів – приблизно 4,4 тисячі калорій. Але на частоті серцевих скорочень це не відобразилося.

Вчені дійшли висновку, що енергію, яку мігранти економили на терморегуляції, вони витрачали на щось інше. Однак на що саме – невідомо. Можливо, мігранти на незнайомій території мали бути особливо пильними щодо загроз. Або витрачали цю енергію на репродуктивну функцію.

Нагадаємо, вчені виявили, що ворони вміють рахувати, але роблять це не так, як люди.