Космічна дуель: астрономи вперше зафіксували "поєдинок" двох галактик у Всесвіті

Ілюстративне зображення квазарів у галактиці, що зливається з іншою

Дослідники вперше виявили "космічний поєдинок" двох галактик, які в часи раннього Всесвіту мчали назустріч одна одній зі швидкістю 1,8 мільйона кілометрів на годину.

При цьому системи зір і газу спрямовували щодо одна одної інтенсивні потоки випромінювання.

Про це йдеться в дослідженні процесу злиття галактик, яке опублікували в Nature, пише CNN.

Побачити унікальне явище вченим вдалося після чотирьох років комбінованих спостережень із наземних телескопів. Науковці зробили знімок двох галактик, розташованих за 11 мільярдів світлових років від нашої планети, що зливаються в єдине утворення.

Цей процес відбувався в ранньому Всесвіті, коли зореутворення та поєднання галактик в одну було більш поширеним, ніж тепер.

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Спершу вчені помітили світло галактики, яка "атакує". При цьому вона виділяє інтенсивний потік випромінювання зі своєї надмасивної чорної діри.

Це явище виникає, коли потужний гравітаційний вплив чорної діри притягує до себе матерію настільки швидко, що пил і газ нагріваються до мільйонів градусів і стають світлими.

Такий матеріал спіралізується навколо чорної діри, утворюючи струмені випромінювання. Кожен такий вибух квазара приблизно в тисячу разів потужніший за випромінювання нашої галактики – Чумацького Шляху.

Молекулярний газ двох галактик під час їхнього "поєдинку" Фото: Нотердеме та інші

Вчені виявили, що такі промені, влучаючи в галактику-"жертву", розсіюють її газові хмари та послаблюють здатність "супротивника" формувати нові зірки.

"Ось чому ми називаємо це "космічним поєдинком", – сказав співавтор роботи, дослідник Паризького інституту астрофізики Паск’є Нотердеме.

Автори дослідження кажуть, що досі вплив випромінювання на газ сусідньої галактики пояснювати лише теоретично. Зображення космічної "дуелі" стало першим доказом цього явища.

Хоча може здатися, що галактики перекривають одна одну, науковці припускають, що між ними можуть досі бути тисячі світлових років. Оскільки світло від цих об’єктів досягло Землі за мільярди світлових років, можливо, процес злиття двох систем зір та пилу вже завершився.

Хоча з’єднання галактик тепер відбувається рідше, але досі вчені виявляють такі явища. За прогнозами науковців, через кілька мільярдів років Чумацький Шлях зіллється із сусідньою Андромедою.

Однак досі дослідники не впевнені, чи феномен "космічного поєдинку" при цьому поширене явище.

"Це захоплива галузь для дослідження. Такі роботи можуть навчити нас більшому про народження нових галактик і те, як вони розвиваються з часом", – зауважив вчений із Гарвардського центру астрофізики Дон-Ву Кім, який не брав участі в дослідженні.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок похилої галактики NGC 3511, що розташована за 43 мільйони світлових років від Землі.