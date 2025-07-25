Дослідники виявили найменшу в світі змію, яка вважалася вимерлою: вона неотруйна і живе у землі

На острові Барбадос дослідники знайшли ниткоподібну змію – вид, який вважається найменшим у світі.

Вчені вважали, що ці рептилії вимерли 20 років тому, пише Associated Press.

Відкриття зробили під час експедиції навесні 2025 року. Змію знайшов вчений Коннор Блейдс – керівник проекту Міністерства навколишнього середовища Барбадосу. Чоловік підняв камінь і помітив там маленьку змію, подібну на черв’яка.

Чоловік помістив її в невелику скляну банку, куди також поклав опале листя і ґрунт, та забрав її у лабораторію, щоб уважніше роздивитись під мікроскопом. Це було складне завдання, бо змія постійно звивалась, але досліднику все вдалося її розгледіти.

Він побачив на її спині бліді жовті лінії, характерні саме для барбадоських ниткоподібних змій. Крім того, було ще декілька ознак – очі розташовувались збоку голови, а на носі була луска.

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Таким чином Коннор Блейдс отримав підтвердження, що цей вид досі існує у дикій природі.

Наразі дослідники офіційно оголосили, що цей вид вважається "заново відкритим", йдеться у заяві на сайті організації Re:wild.

Щоправда, вчені хвилюються, що через скорочення лісових масивів на Барбадові у рептилії стане менше умов для існування.

Барбадоська ниткоподібна змія неотруйна, сліпа, риє нори в землі, харчується термітами та мурахами та відкладає одне яйце. У дорослому віці вона має довжину до 10 сантиметрів.

Тривалий час науковці помилково відносили її до іншого виду. Вперше її ідентифікував професор Університету Темпл С. Блер Хеджес, досліджуючи три екземпляри з музейних колекцій. Роботу він опублікував у 2008-му і назвав змію Tetracheilostoma carlae на честь своєї дружини Карли.

Нагадаємо, раніше вченим вперше вдалося зазнімкувати рідкісний вид кальмара у його природному середовищі існування. Особини цього виду можуть виростати до 7 метрів у довжину.