Трагічна експедиція: у США оприлюднили перші фото субмарини, яка затонула на шляху до "Титаніка"

Знімки підтверджують версію про те, що причиною руйнування став тиск в океані

Берегова охорона США опублікувала перші фото пошкодженого підводного судна "Титану", повний склад екіпажу якого загинув унаслідок вибуху в червні 2023 року.

На знімку зображено зламаний хвостовий конус субмарини на дні Атлантичного моря, повідомляє The Guardian.

Поруч з ним видно інші фрагменти зруйнованого "Титана", які рятувальні бригади знайшли після трагедії.

Як інформує CNN, Морська рада заявила, що відокремлений хвостовий конус та інші уламки – "переконливі докази" того, що судно зазнало "катастрофічної імплозії", тобто вибуху, спрямованого всередину.

Ймовірно, причиною руйнування став тиск на дні океану.

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Раніше під час слухань стали відомі нові деталі роботи над місією до затонулого "Титаніку", яку провадила компанія OceanGate.

Колишній технічний директор Тоні Ніссен заявив, що перед початком експедиції рік тому відчував тиск з боку вищого керівництва щодо поспіху із зануренням "Титана".

Інший працівник OceanGate Тім Каттерсон засвідчив, що через непевність у безпечності конструкції судна йому було некомфортно подорожувати в ньому.

"Я не вірю, що композити є правильним матеріалом судна, яке зазнає зовнішнього тиску", – сказав він, зауваживши, що "має сумніви", передає ABC News.

Також Каттерсон стверджує, що перед зануренням "Титана" поділився своїми роздумами з кількома співробітниками компанії.

Нагадаємо, вибух судна приватної місії до затонулого "Титаніку" стався в червні 2023 року.

Унаслідок цього загинули п'ятеро пасажирів "Титана" – бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш.

Човен компанії вибухнув внаслідок сильного тиску на глибині океану, якого субмарина зазнала поблизу узбережжя острова Ньюфаундленд (Канада).

Виявилося, що підводний човен "Титан" компанії OceanGate, побудований з вуглецевого волокна, сертифікували лише на занурення до 1,3 тисячі метрів – це набагато менше за глибину, де лежать уламки "Титаніка".