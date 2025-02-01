"Павуки-зомбі": у Північній Ірландії вчені виявили гриб, що маніпулює поведінкою членистоногих

У Північній Ірландії вчені виявили новий гриб, який перетворює павуків на "зомбі". Його спори можуть маніпулювати поведінкою членистоногих.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Fungal Systematics and Evolution, пише Popular Science.

У 2021 році під час зйомок документального фільму група британо-датських науковців виявила новий гриб Gibellula attenboroughii. Його спори впливають на поведінку павуків.

Первинним хазяїном цього гриба є павук Metellina merianae. Цей вид павуків-самітників зустрічається по всій Європі та мешкає у темних, вологих місцях.

Знайдений у печері павук Metellina merianae, заражений грибом Gibellula attenboroughii Evans et./Fungal Systematics and Evolution

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Зараженого павука вчені помітили на стелі покинутого порохового складу. Згодом знайшли ще більше таких павуків у печерах Північної Ірландії та Республіки Ірландії.

Науковці також помітили, що Gibellula attenboroughii вражає споріднений вид павуків – Meta menardi.

За словами дослідників, павуки залишають свої лігва й мігрують у місця, де врешті гинуть від зараження грибом. Частіше вони обирають для цього відкриті поверхні, як-от стелі печер чи складів.

Така поведінка подібна до тієї, що спостерігається у мурах із бразильських тропіків, заражених грибами з роду Ophiocordyceps. Вони виділяють метаболіти (сполуки, що утворюються в процесі проміжного обміну речовин), які змінюють поведінку.

За словами дослідників, гриби Gibellula attenboroughii та їхня роль у динаміці популяції павуків потребує подальшого вивчення.

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