Війни глистів: вчені виявили серед них "солдатів", які вбивають своїх родичів-паразитів

Конкуренція у природі не є новиною – вона притаманна навіть глистам. Вчені виявили, що один із видів плоских червів має у своїх рядах "солдатів", які вбивають родичів-паразитів та можуть нести потенційну небезпеку для людини.

Таке відкриття зробили двоє американських вчених та опублікували його подробиці у науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Біологи вивчали колонії паразитичних плоских червів – трематод. Вони виявили, що у виду Haplorchis pumilio є чіткі соціальні ролі, як у бджіл чи мурах.

Серед H. pumilio вчені помітили "солдатів" – особин, які захищають свій вид, знищуючи конкурентів інших видів плоских червів в організмі проміжного хазяїна (у цьому випадку йдеться про прісноводного равлика). Завдяки такій особливості H. pumilio розмножуються значно ефективніше.

"Солдати" протягом усього свого життя не мають здатності до розмноження. Для боротьби вони використовують велике м’язисте горло, за допомогою якого розривають покрив конкурента і з’їдають їхні нутрощі. Це горло є аналогом збільшеним мандибулам (парним придаткам, розміщеним спереду від ротового отвору членистоногих), які є у мурах-солдатів.

Порівняння представників виду H. pumilio: А – "солдат", B – особина з незрілою репродуктивною функцією Daniel C. G. Metz, Ryan F. Hechinger/Proceedings of the National Academy of Sciences

Як зазначають науковці, H. pumilio є винуватцем 94% смертей паразитичних червів в американському штаті Каліфорнія. Водночас на особин з інших колоній вони не нападають.

"Солдатів" H. pumilio можна використовувати для боротьби з іншими видами трематод. Однак як боротися з ними самими – поки відкрите питання.

H. pumilio також може паразитувати у людському організмі. Чим краще вони розмножуються в організмах інших хазяїнів – тим більший ризик зараження для людей.

Агресивність цього виду закриває потенційний шлях до профілактики захворювання. Деякі інші трематоди піддаються біологічному контролю через конкуренцію з домінантними трематодами. Однак H. pumilio може бути надто добре захищеними для такої методики.

