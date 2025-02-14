Вчені пропонують ідентифікувати ґвалтівників за допомогою бактерій: у чому суть методу

Вчені знайшли новий спосіб ідентифікації людей, які вчинили сексуальне насильство. Вони пропонують аналізувати бактерії, які передаються під час статевого акту.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі iScience, повідомляє The Guardian.

Кожна людина має свій набір генітальних бактерій. Вони передаються статевим партнерам під час сексу і залишають специфічні сліди, які згодом можливо виявити.

У дослідженні група австралійських вчених з’ясувала, що метод відстеження статевого мікробіому – або сексому – потенційно можна використовувати у випадках сексуального насильства, якщо не вдалося виявити сперматозоїди.

Дослідники зосередилися на бактеріальному гені 16S рРНК. Його генетична послідовність відрізняється у бактерій, знайдених у різних людей.

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Науковці проаналізували мазки зі статевих органів 12 моногамних гетеросексуальних пар до і після статевого акту. З’ясувалося, що бактеріальний слід людини після сексу можна ідентифікувати на її партнері.

На його передачу не впливають презерватив, лобкове волосся, використання лубрикантів, обрізання та оральний статевий акт. Однак позначитися на перенесенні бактерій може особиста гігієна чоловіка після контакту.

За словами провідного автора дослідження Брендана Чепмена, в одній парі бактеріальний слід зберігався протягом п'яти днів після передачі. Тому вчені припускають, що їхня методика може збільшити тривалість для тестування після зґвалтування.

Для порівняння, за допомогою за допомогою традиційного аналізу ДНК найвища ймовірність виявити сперму є у перші 24 години.

Однак Чепмен каже, що наразі потрібні подальші дослідження. Зокрема, для уточнення унікальності бактеріальних слідів.

Нагадаємо, вчені виявили, що соціальні контакти впливають на те, які мікроорганізми "мешкають" у кишківнику.