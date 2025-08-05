Чому в Тихому океані вимерли мільярди морських зірок? Після 10 років досліджень вчені відповіли

Вчені з’ясували причини епідемії, що призвела до смерті близько 5 мільярдів морських зірок біля узбережжя Північної Америки.

Виявилось, що їх вражає бактерія, пише Associated Press.

Морські зірки почали масово вмирати від загадкової хвороби з 2013 року. Недуга вразила понад 20 видів у водах Тихого океану.

Найсерйозніше постраждала зірка-соняшник – це найбільший вид, що має до 24 щупалець і може сягати метра у діаметрі. За перші п’ять років спалаху зникло близько 90% популяції цього виду.

Такий вигляд має зірка-соняшник Quasarphoto/Depositphotos

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Спершу вчені вважали, що причиною епідемії може бути вірус. Однак після десятирічного дослідження вони з’ясували, що збудниками хвороби є бактерії, які спричиняють поступове відпадання щупалець у морських зірок.

Знайти збудника вдалося під час досліджень рідин всередині морських зірок. Там виявили бактерії Vibrio pectenicida – саме вони призводять до загибелі цих тварин.

Наразі вчені хочуть перевірити, чи мають деякі популяції природний імунітет, і чи можуть пробіотики допомогти підвищити їхню стійкість до хвороби.

Окрім цього, вчені планують розводити окремі види у неволі, щоб пізніше підселити у райони, де через епідемію вимерли майже всі морські зірки.

Ці тварини є важливою частиною екосистеми усього Тихого океану. Зокрема, вони є хижаками та поїдають морських їжаків, тим самим регулюючи їхню популяцію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за останні 20 років п’ята частина світового океану стала темнішою. Внаслідок цього звузилася смуга води, в якій можуть жити організми, що залежать від сонячного світла.