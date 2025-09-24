На Вінниччині вчитель фізкультури вдарив учня палицею: йому оголосили про підозру

25-річному вчителю фізкультури із одного з ліцеїв у Вінницькій області оголосили про підозру через те, що на уроці він вдарив учня палкою: йому загрошує штраф чи виправні роботи

25-річному вчителю фізкультури із одного з ліцеїв Могилів-Подільщини на Вінниччині, який вдарив учня палицею на уроці фізкультури, оголосили про підозру.

Йому загрожує штраф чи виправні роботи, повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Інцидент трапився 19 вересня. Правоохоронці встановили, що педагог ударив учня палицею під час уроку, завдавши дитині фізичного болю. Відео інциденту потрапило у соцмережі та місцеві медіа.

"Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події", – зазначають у повідомленні.

Дії вчителя кваліфікують за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень), що карається штрафом у 850 грн, громадськими роботами на строк до двохсот годин або виправними роботами на строк до одного року.

