Вчителю-педофілу, що розбещував учнів, повідомили про підозру в нових епізодах

До поліції звернулися й інші жертви збоченця

До справи вчителя фізкультури з Харкова, який розбещував дітей, додали нові епізоди.

Інші жертви сексуального насилля звернулись до правоохоронців після розголосу історії 15-річного хлопця, розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Після того, як ми оприлюднили інформацію про цей випадок, до поліції звернулися й інші жертви збоченця", – зауважив правоохоронець.

У 1999 році 12-річний хлопець зазнав сексуального насилля від тренера у футбольному гуртку. Викладач оголювався перед дитиною та змушував жертву торкатися своїх статевих органів.

Нині 37-річний чоловік дав свідчення та написав заяву.

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"Маємо свідчення ще одного дорослого чоловіка, який в дитинстві зазнав насильства від цього футбольного тренера.

Його ґвалтували після тренувань, в тій же футбольній секції, все відбувалося ще наприкінці дев'яностих років", – додав Сергій Болвінов.

Правоохоронцям стало відомо про ще один епізод – у 2018 році "тренер" працював в одному з дитячих лікувально-оздоровчих центрів під Харковом. Там він обрав для утіх 10-річного хлопця.

Спершу вчитель обмацував вихованця, а згодом, вже за межами табору, ґвалтував у неприродній спосіб.

"І це лише ті випадки, які ми змогли зафіксувати завдяки розголосу та зверненням потерпілих. Діти боялися розповідати, соромилися і терпіли.

Педофіл користувався цим роками. Але тепер настав час відповідати", – наголосив начальник слідчого управління поліції Харківщини.

Нагадаємо, вчителя фізкультури арештували у вересні 2024 року після обвинувачень у зґвалтуванні дітей віком 11, 12 та 13 років. Викладач намагався сховатися від правоохоронців у Почаївський Лаврі на Тернопільщині.