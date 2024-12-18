Два приватні виші в Києві підпишуть кодекс доброчесності: цьому передував конфлікт через плагіат

Два українські приватні заклади вищої освіти підпишуть кодекс практик доброчесності.

Йдеться про Київську школу економіки (Kyiv School of Economics – KSE) та Американський університет Київ (AUK), між представниками яких раніше виникла суперечка щодо плагіату в дописах у соцмережах.

Конфлікт виник 10 грудня 2024 року, коли директор KSE Тимофій Милованов звинуватив ректора-засновника AUK Романа Шеремету в крадіжці дописів у мережі X (раніше – Twitter).

"Роман Шеремета, ректор-засновник Американського університету Київ сплагіатив у мене на твітері пост. Один в один. Навіть не змінив нічого.

Я був шокований і спочатку навіть не міг в це повірити", – йдеться в повідомленні директора KSE.

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Милованов також додав скріншоти своїх дописів і тих, які пізніше опублікував Шеремет. На знімках можна побачити, що ректор-засновник Американського університету в Києві опублікував повідомлення, які були майже ідентичними до тих, що днем раніше "запостив" Тимофій Милованов.

У коментарях Роман Шеремета визнав помилку і пояснив, що нещодавно в нього народилася донька, тому останнім часом із комунікацією у соцмережах йому "допомагав" асистент.

"Я зазвичай кажу людині, яка мені допомагає, згадувати того, в кого вони запозичують повідомлення. Мабуть, цього разу забули. Перепрошую, я це виправлю", – пообіцяв ректор Американського університету в Києві.

Згодом Роман Шеремета пояснив ситуацію із використанням дописів Тимофія Милованова. Ректор Американського університету Київ заявив, що "понад 90%" повідомлень у його соцмережах – його авторства, а у разі використання чужих текстів Шеремета вказує їхніх авторів.

"Більше того, як людина, яка представляє академічну спільноту, я не терплю плагіату. Усі мої наукові роботи є у відкритому доступі, і ви можете перевірити їх на плагіат", – написав він.

Водночас Шеремета визнав помилку в дописах, які як приклад плагіату наводив директор KSE, і припустив, що йому "доведеться попрощатися з асистентом".

"Також я перевірю деякі зі своїх старих дописів. Якщо ви знайдете відсутнє посилання в деяких з них, напишіть мені приватне повідомлення. Але не потрібно робити з цього спектакль. У мене не було злих намірів", – підсумував Роман Шеремета.

Здавалося, конфлікт вичерпаний, однак 14 грудня директор KSE знову навів приклади дописів Романа Шеремета, які за змістом частково відповідають повідомленням інших користувачів соцмереж, зокрема офіційної сторінки UNITED24 в соцмережі X.

За спостереженнями Милованова, тепер дописи не ідентичні, але скорочені або перефразовані.

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"У Романа дійсно можуть бути ті самі ідеї як у всіх нас. Але чомусь вони постійно виникають пізніше ніж оригінальні пости, і їх виглядає набагато більше ніж 10%, про які говорив Роман, коли вибачався.

Що не ок – це те, що він порушує етику, і не решерить, а обманює читача. Не ок – що він створює відчуття скоординованої проукраїнської пропаганди і так підриває довіру до України. Не ок, що він не дає джерело", – вважає директор KSE.

Цього разу Роман Шеремета у відповідь на звинувачення назвав Тимофія Милованова "неадекватним". Ректор-засновник Американського університету Київ сказав, що контент на його сторінках у соцмережах "просто інформативний".

Ба більше, Роман Шеремета звинуватив у плагіаті директора KSE. За словами ректора-засновника AUK, в одному з дописів Милованнов "просто переказує інформацію" з Time Magazine.

Зрештою 17 грудня представники українських приватних університетів досягли згоди і опублікували бачення подальших кроків у напрямку протидії плагіату. Зокрема, Тимофій Милованов перепросив за публікацію фото без посилання на першоджерело і пообіцяв змінити поведінку.

Крім того, директор Київської школи економіки анонсував спільне підписання з Американським університетом у Києві кодексу практик доброчесності. За словами Милованова, KSE звернеться з такою ж пропозицією до Альянсу університетів. А у випадку відхилення ініціативи, кодекс можуть підписати окремо з Українським католицьким університетом.

Водночас ректор-засновник Американського університету в Києві Роман Шеремета пообіцяв видалити свої дописи із текстами, де немає посилання на джерело, а також надалі вказувати автора.

Раніше трьох викладачок із Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету та Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України звинуватили в академічному плагіаті.