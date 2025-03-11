"Лікування" гомосексуальності: у США суд розгляне скаргу на заборону "зміни" орієнтації неповнолітніх

Верховний суд США розгляне скаргу на заборону практики для "зміни" орієнтації

Верховний суд США розгляне скаргу на закон штату Колорадо, що забороняє "навертати" неповнолітніх представників ЛГБТ-спільноти у гетеросексуальність і "лікувати" трансгендерність.

Як повідомляє The Washington Post, йдеться про конверсійну терапію. Це низка методик, які спрямовані на "зміну" орієнтації та гендерної ідентичності.

Скаргу подала терапевтка-християнка Кейлі Чайлз. Вона стверджує, що заборона конверсійної терапії є неконституційною і змушує її відмовляти потенційним пацієнтам, порушуючи релігійні переконання.

Інтереси Чайлз представлятиме християнська юридична організація Alliance Defending Freedom, яка стоїть за багатьма перемогами консерваторів у суді.

Зокрема, ADF представляла інтереси пекаря з Колорадо, який відмовився створювати весільний торт для одностатевої пари.

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Згідно з судовими документами, Чайлз спеціалізується на консультуванні з питань травм, які пов'язані із залежністю та розладом особистості. А нещодавно вона зацікавилася темами гендерної дисфорії та сексуальності.

Терапевтка зазначила, що клієнти з одностатевим потягом або сумнівами щодо гендерної ідентичності, які "ставлять свою віру вище своїх почуттів", прагнуть "жити життям, що відповідає їхній вірі".

А неможливість зробити це призводить до "внутрішніх конфліктів, депресії, тривоги, залежності, розладів харчової поведінки тощо".

"Уряд не має права цензурувати приватні розмови між клієнтами та консультантами, а також не повинен використовувати консультанта як інструмент для нав'язування упереджених поглядів", – заявила президентка ADF Крістен Ваггонер.

Розгляд скарги розпочнеться у жовтні.

Генеральний прокурор штату Колорадо Філіп Вайзер розкритикував конверсійну терапію як "ненаукову і жорстоку" та став на захист закону.

"Штати вже давно регулюють медичну практику, щоб захистити пацієнтів від шкідливої професійної поведінки. Закон Колорадо, який оберігає молодих людей від ненаукової та жорстокої практики конверсійної терапії гомосексуалів, є гуманним, розумним та доречним", – заявив він.

Наразі понад 20 штатів і округ Колумбія обмежують практику, яка намагається змінити гендерну ідентичність або сексуальну орієнтацію молоді. Ці закони відповідають рекомендаціям більшості професійних асоціацій медичних працівників адже, таке "лікування" може зашкодити.

У 2023 році у штаті Вашингтон подали схожу скаргу. Однак тоді Верховний суд відмовився її розглядати.

З 2019-го у Колорадо заборонене психіатричне лікування пацієнтів до 18 років, яке намагається змінити їхню сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. Медичних працівників, які порушують закон, можуть позбавити ліцензії або оштрафувати на суму до 5 тисяч доларів.

Раніше ми писали, що Національний інститут охорони здоров'я США розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, які пов’язані, зокрема, з гендерною ідентичністю, трансгендерністю та рівністю.