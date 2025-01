Last Christmas, "Щедрик" і Jingle Bells: перевірте, як добре ви знаєте новорічні пісні. ТЕСТ

Про те, що їй не потрібні жодні подарунки на свято окрім коханого поруч, розповідає Мерая Кері у пісні “All I Want For Christmas Is You (“Усе, що я хочу на Різдво – це ти”). Реліз композиції відбувся рівно 30 років тому, і відтоді вона залишається у топ-10 найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

Перший кліп авторка зняла самостійно, де Санту зіграв її тодішній чоловік Моттола.