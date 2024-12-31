Last Christmas, "Щедрик" і Jingle Bells: перевірте, як добре ви знаєте новорічні пісні. ТЕСТ

Кожен має особистий метод, як створити собі новорічний настрій. Хтось ще в листопаді починає прикрашати квартиру, хтось влаштовує справжній марафон з перегляду святкових фільмів, а інші лікуються від смутку кілограмами мандаринів.

Якщо ж ви шукаєте піднесений настрій у новорічних піснях і знаєте на памʼять усі композиції від Френка Сінатри до "У лісі лісі темному" – то прийшли за адресою.

Перевірте свої знання у новому ТЕСТІ, який підготувала "УП.Життя".

1/10 Чим всесвітньо відома Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (“Нехай іде сніг!”) відрізняється від інших святкових пісень? Її написали влітку, і в ній немає згадок про Різдво Let It Snow! – композиція, яка чи не найпершою асоціюється з новорічними святами і холодною порою. Однак вона зʼявилася на світ влітку 1945-го у спекотному Лос Анджелесі, коли автори Жюль Стайн і Семмі Кан мріяли про прохолоду. У пісні жодного разу не згадують про Різдво чи Новий Рік, але щороку слухачі “дістають” її з медіатек саме у святковий період. Це єдина різдвяна пісня, яка отримала премію “Оскар” Let It Snow! – композиція, яка чи не найпершою асоціюється з новорічними святами і холодною порою. Однак вона зʼявилася на світ влітку 1945-го у спекотному Лос Анджелесі, коли автори Жюль Стайн і Семмі Кан мріяли про прохолоду. У пісні жодного разу не згадують про Різдво чи Новий Рік, але щороку слухачі “дістають” її з медіатек саме у святковий період. Вона стала першою піснею, яку виконали в космосі Let It Snow! – композиція, яка чи не найпершою асоціюється з новорічними святами і холодною порою. Однак вона зʼявилася на світ влітку 1945-го у спекотному Лос Анджелесі, коли автори Жюль Стайн і Семмі Кан мріяли про прохолоду. У пісні жодного разу не згадують про Різдво чи Новий Рік, але щороку слухачі “дістають” її з медіатек саме у святковий період. Вона має рядки, які можна читати задом наперед Let It Snow! – композиція, яка чи не найпершою асоціюється з новорічними святами і холодною порою. Однак вона зʼявилася на світ влітку 1945-го у спекотному Лос Анджелесі, коли автори Жюль Стайн і Семмі Кан мріяли про прохолоду. У пісні жодного разу не згадують про Різдво чи Новий Рік, але щороку слухачі “дістають” її з медіатек саме у святковий період.

2/10 У якій різдвяній пісні можна почути такі рядки:

“... я подарував тобі своє серце, Але вже наступного дня ти від нього відмовилась. Цього року, щоб не плакати, Я подарую його комусь особливому”? It's The Most Wonderful Time Of The Year (“Це найдивовижніший час у році”) Про невзаємне торішнє кохання співає гурт Wham! у своїй композиції Last Christmas. Пісню випустили ще у 1984-му, і з роками вона стала справжньою класикою різдвяної музики. Трагічна іронія, – що вокаліст гурту Джордж Майкл, який співав про те, як віддав своє серце коханій на Різдво, 8 років тому в це свято загинув від серцевої недостатності.

Baby, It’s Cold Outside (“Крихітко, на вулиці холодно”) Про невзаємне торішнє кохання співає гурт Wham! у своїй композиції Last Christmas. Пісню випустили ще у 1984-му, і з роками вона стала справжньою класикою різдвяної музики. Трагічна іронія, – що вокаліст гурту Джордж Майкл, який співав про те, як віддав своє серце коханій на Різдво, 8 років тому в це свято загинув від серцевої недостатності.

Last Christmas (“Минулого Різдва”) Про невзаємне торішнє кохання співає гурт Wham! у своїй композиції Last Christmas. Пісню випустили ще у 1984-му, і з роками вона стала справжньою класикою різдвяної музики. Трагічна іронія, – що вокаліст гурту Джордж Майкл, який співав про те, як віддав своє серце коханій на Різдво, 8 років тому в це свято загинув від серцевої недостатності.

Santa Tell Me (“Санто, скажи мені”) Про невзаємне торішнє кохання співає гурт Wham! у своїй композиції Last Christmas. Пісню випустили ще у 1984-му, і з роками вона стала справжньою класикою різдвяної музики. Трагічна іронія, – що вокаліст гурту Джордж Майкл, який співав про те, як віддав своє серце коханій на Різдво, 8 років тому в це свято загинув від серцевої недостатності.



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3/10 Де дзвенять дзвоники за сюжетом однойменної різдвяної пісні Jingle Bells і її української адаптації “Новорічний дзинь”? У храмі, де триває святкове богослужіння “Дзвіночки дзвенять усю дорогу, як же весело мчати на санях з єдиним конем” – йдеться у композиції Jingle Bells. Оригінал пісні німецькою мовою зʼявився ще у 1857 році. Автор Джеймс Пʼєрпонт склав її до Дня подяки (релігійне свято, яке відзначають восени). Саме вона стала першою піснею, яку виконали поза межами Землі – у космосі. А ще композиція має багато перекладів та адаптацій, зокрема українську. У ній йдеться не про коня, а про оленят, які мчать на санчатах Миколая. На хвості у тварини, яка везе сани Санти (Миколая) “Дзвіночки дзвенять усю дорогу, як же весело мчати на санях з єдиним конем” – йдеться у композиції Jingle Bells. Оригінал пісні німецькою мовою зʼявився ще у 1857 році. Автор Джеймс Пʼєрпонт склав її до Дня подяки (релігійне свято, яке відзначають восени). Саме вона стала першою піснею, яку виконали поза межами Землі – у космосі. А ще композиція має багато перекладів та адаптацій, зокрема українську. У ній йдеться не про коня, а про оленят, які мчать на санчатах Миколая. На новорічній ялинці “Дзвіночки дзвенять усю дорогу, як же весело мчати на санях з єдиним конем” – йдеться у композиції Jingle Bells. Оригінал пісні німецькою мовою зʼявився ще у 1857 році. Автор Джеймс Пʼєрпонт склав її до Дня подяки (релігійне свято, яке відзначають восени). Саме вона стала першою піснею, яку виконали поза межами Землі – у космосі. А ще композиція має багато перекладів та адаптацій, зокрема українську. У ній йдеться не про коня, а про оленят, які мчать на санчатах Миколая. За дверима, коли на Різдво приходять гості “Дзвіночки дзвенять усю дорогу, як же весело мчати на санях з єдиним конем” – йдеться у композиції Jingle Bells. Оригінал пісні німецькою мовою зʼявився ще у 1857 році. Автор Джеймс Пʼєрпонт склав її до Дня подяки (релігійне свято, яке відзначають восени). Саме вона стала першою піснею, яку виконали поза межами Землі – у космосі. А ще композиція має багато перекладів та адаптацій, зокрема українську. У ній йдеться не про коня, а про оленят, які мчать на санчатах Миколая.

4/10 Виконавиця якої композиції заграє з Сантою і хоче використати його, щоб отримати дорогі подарунки? Winter Wonderland (“Зимовий дивосвіт”) Автор пісні Santa Baby (“Санто, крихітко”) у 1953 році подарував її зірці бродвейського театру Ерті Кітт. У ній героїня просить подарувати їй шубу, кабріолет та прикраси, фліртуючи з Санта Клаусом. Хоч упродовж років композицію часто відмовлялися вмикати на радіо на різдвяні свята через нібито сексуальний підтекст, вона допомогла Ерті налагодити музичну карʼєру та продати 620 тисяч копій у перший рік існування. Santa Claus Is Coming to Town (“Санта Клаус прямує до міста”) Автор пісні Santa Baby (“Санто, крихітко”) у 1953 році подарував її зірці бродвейського театру Ерті Кітт. У ній героїня просить подарувати їй шубу, кабріолет та прикраси, фліртуючи з Санта Клаусом. Хоч упродовж років композицію часто відмовлялися вмикати на радіо на різдвяні свята через нібито сексуальний підтекст, вона допомогла Ерті налагодити музичну карʼєру та продати 620 тисяч копій у перший рік існування. Santa Baby (“Санто, крихітко”) Автор пісні Santa Baby (“Санто, крихітко”) у 1953 році подарував її зірці бродвейського театру Ерті Кітт. У ній героїня просить подарувати їй шубу, кабріолет та прикраси, фліртуючи з Санта Клаусом. Хоч упродовж років композицію часто відмовлялися вмикати на радіо на різдвяні свята через нібито сексуальний підтекст, вона допомогла Ерті налагодити музичну карʼєру та продати 620 тисяч копій у перший рік існування. My Only Wish (“Моє єдине бажання”) Автор пісні Santa Baby (“Санто, крихітко”) у 1953 році подарував її зірці бродвейського театру Ерті Кітт. У ній героїня просить подарувати їй шубу, кабріолет та прикраси, фліртуючи з Санта Клаусом. Хоч упродовж років композицію часто відмовлялися вмикати на радіо на різдвяні свята через нібито сексуальний підтекст, вона допомогла Ерті налагодити музичну карʼєру та продати 620 тисяч копій у перший рік існування.

5/10 Чому авторка пісні з такими рядками відмовляється від подарунків на свята:

“Я не прошу багато на Різдво, Я навіть не хочу снігу, Я не складатиму список, щоб відправити його на Північний полюс Святому Миколаю, Я просто буду чекати під омелою”? Вона не бачить сенсу у святкуванні Різдва Про те, що їй не потрібні жодні подарунки на свято окрім коханого поруч, розповідає Мерая Кері у пісні “All I Want For Christmas Is You (“Усе, що я хочу на Різдво – це ти”). Реліз композиції відбувся рівно 30 років тому, і відтоді вона залишається у топ-10 найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Перший кліп авторка зняла самостійно, де Санту зіграв її тодішній чоловік Моттола. Вона засмутилася через те, що минулий рік не вдався Про те, що їй не потрібні жодні подарунки на свято окрім коханого поруч, розповідає Мерая Кері у пісні “All I Want For Christmas Is You (“Усе, що я хочу на Різдво – це ти”). Реліз композиції відбувся рівно 30 років тому, і відтоді вона залишається у топ-10 найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Перший кліп авторка зняла самостійно, де Санту зіграв її тодішній чоловік Моттола. Вона не вірить в існування Святого Миколая Про те, що їй не потрібні жодні подарунки на свято окрім коханого поруч, розповідає Мерая Кері у пісні “All I Want For Christmas Is You (“Усе, що я хочу на Різдво – це ти”). Реліз композиції відбувся рівно 30 років тому, і відтоді вона залишається у топ-10 найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Перший кліп авторка зняла самостійно, де Санту зіграв її тодішній чоловік Моттола. Вона хоче “отримати” на Різдво свого коханого Про те, що їй не потрібні жодні подарунки на свято окрім коханого поруч, розповідає Мерая Кері у пісні “All I Want For Christmas Is You (“Усе, що я хочу на Різдво – це ти”). Реліз композиції відбувся рівно 30 років тому, і відтоді вона залишається у топ-10 найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Перший кліп авторка зняла самостійно, де Санту зіграв її тодішній чоловік Моттола.

6/10 Яку назву мала початкова версія композиції Happy New Year (“Щасливого Нового Року”) гурту АВВА? Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (“Тату, не напивайся на Різдво”) Гітарист ABBA Бйорн Ульвеус і клавішник Бенні Андерссон планували написати для гурту сумну пісню про свята. У цей час Бйорн саме переживав складний період у стосунках. Хоч спочатку слова і назва композиції (Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (“Тату, не напивайся на Різдво”) були досить гумористичними, в остаточному варіанті пісні йдеться про розчарування у святі Нового Року (з дрібкою надії). Christmas Without You (“Різдво без тебе”) Гітарист ABBA Бйорн Ульвеус і клавішник Бенні Андерссон планували написати для гурту сумну пісню про свята. У цей час Бйорн саме переживав складний період у стосунках. Хоч спочатку слова і назва композиції (Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (“Тату, не напивайся на Різдво”) були досить гумористичними, в остаточному варіанті пісні йдеться про розчарування у святі Нового Року (з дрібкою надії). Santa's Lost His Reindeer (“Санта загубив своїх оленів”) Гітарист ABBA Бйорн Ульвеус і клавішник Бенні Андерссон планували написати для гурту сумну пісню про свята. У цей час Бйорн саме переживав складний період у стосунках. Хоч спочатку слова і назва композиції (Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (“Тату, не напивайся на Різдво”) були досить гумористичними, в остаточному варіанті пісні йдеться про розчарування у святі Нового Року (з дрібкою надії). The Christmas Party's Over (“Різдвяна вечірка закінчилась”) Гітарист ABBA Бйорн Ульвеус і клавішник Бенні Андерссон планували написати для гурту сумну пісню про свята. У цей час Бйорн саме переживав складний період у стосунках. Хоч спочатку слова і назва композиції (Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (“Тату, не напивайся на Різдво”) були досить гумористичними, в остаточному варіанті пісні йдеться про розчарування у святі Нового Року (з дрібкою надії).

7/10 Яка українська пісня з такими рядками, – це сучасна версія відомої колядки: “Коляд-коляд-колядниця Добра з медом паляниця А без меду не така Дайте, дядьку, п'ятака”? “Україна колядує”, Ірина Федишин Пісня “Сіґеле Міґеле” галицько-донбаського гурту Nazva з'явилася на світ взимку 2022 року. Хлопці взяли за її основу різдвяний вірш “Коляд, коляд, колядниця”. Фоновий ритм на контрабасі запозичили у треку Candy Shop виконавця 50 cent. За поясненням гурту, “сіґеле міґеле” мовою їдиш означає “маленьке козенятко”. Одразу після релізу пісня завірусилася у тік тоці – упродовж різдвяних свят користувачі зняли під неї тисячі відео. “Сіґеле Міґеле”, гурт Nazva Пісня “Сіґеле Міґеле” галицько-донбаського гурту Nazva з'явилася на світ взимку 2022 року. Хлопці взяли за її основу різдвяний вірш “Коляд, коляд, колядниця”. Фоновий ритм на контрабасі запозичили у треку Candy Shop виконавця 50 cent. За поясненням гурту, “сіґеле міґеле” мовою їдиш означає “маленьке козенятко”. Одразу після релізу пісня завірусилася у тік тоці – упродовж різдвяних свят користувачі зняли під неї тисячі відео. "Щедра ніч", alyona alyona, KOLA, Jerry Heil Пісня “Сіґеле Міґеле” галицько-донбаського гурту Nazva з'явилася на світ взимку 2022 року. Хлопці взяли за її основу різдвяний вірш “Коляд, коляд, колядниця”. Фоновий ритм на контрабасі запозичили у треку Candy Shop виконавця 50 cent. За поясненням гурту, “сіґеле міґеле” мовою їдиш означає “маленьке козенятко”. Одразу після релізу пісня завірусилася у тік тоці – упродовж різдвяних свят користувачі зняли під неї тисячі відео. Shchedryi Vechir, Kalush Orchestra Пісня “Сіґеле Міґеле” галицько-донбаського гурту Nazva з'явилася на світ взимку 2022 року. Хлопці взяли за її основу різдвяний вірш “Коляд, коляд, колядниця”. Фоновий ритм на контрабасі запозичили у треку Candy Shop виконавця 50 cent. За поясненням гурту, “сіґеле міґеле” мовою їдиш означає “маленьке козенятко”. Одразу після релізу пісня завірусилася у тік тоці – упродовж різдвяних свят користувачі зняли під неї тисячі відео.

8/10 У якій різдвяній пісні виконавиця розповідає, що хоче втекти з міста, і порівнює любов із санаторієм? “Забери мене до себе на Різдво”, KRUT Кохання на відстані, ненависні міські джунглі і бажання послухати маминих історій та випити татового вина – усе це про пісню бандуристки Krut “Забери мене до себе на Різдво”. Дівчина випустила її у 2020 році, у розпал COVID-19. Тоді вона не могла зустріти свято зі своїм коханим. За 15 хвилин бандуристка написала композицію, яка з початком повномасштабної війни набула нових сенсів для сотень українських пар. “Новий Рік з тобою”, Джамала Кохання на відстані, ненависні міські джунглі і бажання послухати маминих історій та випити татового вина – усе це про пісню бандуристки Krut “Забери мене до себе на Різдво”. Дівчина випустила її у 2020 році, у розпал COVID-19. Тоді вона не могла зустріти свято зі своїм коханим. За 15 хвилин бандуристка написала композицію, яка з початком повномасштабної війни набула нових сенсів для сотень українських пар. “Давай зустрінемо Різдво вдома”, Наталія Могилевська Кохання на відстані, ненависні міські джунглі і бажання послухати маминих історій та випити татового вина – усе це про пісню бандуристки Krut “Забери мене до себе на Різдво”. Дівчина випустила її у 2020 році, у розпал COVID-19. Тоді вона не могла зустріти свято зі своїм коханим. За 15 хвилин бандуристка написала композицію, яка з початком повномасштабної війни набула нових сенсів для сотень українських пар. “Падає сніг”, Світлана Тарабарова Кохання на відстані, ненависні міські джунглі і бажання послухати маминих історій та випити татового вина – усе це про пісню бандуристки Krut “Забери мене до себе на Різдво”. Дівчина випустила її у 2020 році, у розпал COVID-19. Тоді вона не могла зустріти свято зі своїм коханим. За 15 хвилин бандуристка написала композицію, яка з початком повномасштабної війни набула нових сенсів для сотень українських пар.

9/10 Чи має звʼязок українська різдвяна композиція “Щедрик” з одним із міст у Луганській області? Так Батьківщиною “Щедрика” вважається Покровськ, розташований на Донеччині. У місті понад сто років тому творив Микола Леонтович – автор мелодії пісні. Саме тут він, ймовірно, написав другу версію “Щедрика” (усього їх було пʼять). Невдовзі після виходу кінцевого варіанту “Щедрика” американець українського походження Петро Вільговський переклав його англійською. Відтоді пісня стала одним із головних символів Різдва у всьому світі. Ні Батьківщиною “Щедрика” вважається Покровськ, розташований на Донеччині. У місті понад сто років тому творив Микола Леонтович – автор мелодії пісні. Саме тут він, ймовірно, написав другу версію “Щедрика” (усього їх було пʼять). Невдовзі після виходу кінцевого варіанту “Щедрика” американець українського походження Петро Вільговський переклав його англійською. Відтоді пісня стала одним із головних символів Різдва у всьому світі.