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Last Christmas, "Щедрик" і Jingle Bells: перевірте, як добре ви знаєте новорічні пісні. ТЕСТ

Богдана Торба — 31 грудня, 06:00
Last Christmas, Щедрик і Jingle Bells: перевірте, як добре ви знаєте новорічні пісні. ТЕСТ

Кожен має особистий метод, як створити собі новорічний настрій. Хтось ще в листопаді починає прикрашати квартиру, хтось влаштовує справжній марафон з перегляду святкових фільмів, а інші лікуються від смутку кілограмами мандаринів.

Якщо ж ви шукаєте піднесений настрій у новорічних піснях і знаєте на памʼять усі композиції від Френка Сінатри до "У лісі лісі темному" – то прийшли за адресою.

Перевірте свої знання у новому ТЕСТІ, який підготувала "УП.Життя".

1/10

Чим всесвітньо відома Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (“Нехай іде сніг!”) відрізняється від інших святкових пісень?

2/10

У якій різдвяній пісні можна почути такі рядки:

“... я подарував тобі своє серце,

Але вже наступного дня

ти від нього відмовилась.

Цього року, щоб не плакати,

Я подарую його комусь особливому”?

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3/10

Де дзвенять дзвоники за сюжетом однойменної різдвяної пісні Jingle Bells і її української адаптації “Новорічний дзинь”?

4/10

Виконавиця якої композиції заграє з Сантою і хоче використати його, щоб отримати дорогі подарунки?

5/10

Чому авторка пісні з такими рядками відмовляється від подарунків на свята:

“Я не прошу багато на Різдво,

Я навіть не хочу снігу,

Я не складатиму список, щоб відправити його

на Північний полюс Святому Миколаю,

Я просто буду чекати під омелою”?

6/10

Яку назву мала початкова версія композиції Happy New Year (“Щасливого Нового Року”) гурту АВВА?

7/10

Яка українська пісня з такими рядками, – це сучасна версія відомої колядки:

Коляд-коляд-колядниця

Добра з медом паляниця

А без меду не така

Дайте, дядьку, п'ятака”?

8/10

У якій різдвяній пісні виконавиця розповідає, що хоче втекти з міста, і порівнює любов із санаторієм?

9/10

Чи має звʼязок українська різдвяна композиція “Щедрик” з одним із міст у Луганській області?

10/10

У якій із пісень з переліку ви могли чути такі рядки:

“Казковий вечір і чарівна мить,

Згадай усе, про що мрієш ти.

Крокуй із святом в Новий-Новий рік

Час двері святу відчинити”?