Last Christmas, "Щедрик" і Jingle Bells: перевірте, як добре ви знаєте новорічні пісні. ТЕСТ
Кожен має особистий метод, як створити собі новорічний настрій. Хтось ще в листопаді починає прикрашати квартиру, хтось влаштовує справжній марафон з перегляду святкових фільмів, а інші лікуються від смутку кілограмами мандаринів.
Якщо ж ви шукаєте піднесений настрій у новорічних піснях і знаєте на памʼять усі композиції від Френка Сінатри до "У лісі лісі темному" – то прийшли за адресою.
Перевірте свої знання у новому ТЕСТІ, який підготувала "УП.Життя".
Чим всесвітньо відома Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (“Нехай іде сніг!”) відрізняється від інших святкових пісень?
У якій різдвяній пісні можна почути такі рядки:
“... я подарував тобі своє серце,
Але вже наступного дня
ти від нього відмовилась.
Цього року, щоб не плакати,
Я подарую його комусь особливому”?
Де дзвенять дзвоники за сюжетом однойменної різдвяної пісні Jingle Bells і її української адаптації “Новорічний дзинь”?
Виконавиця якої композиції заграє з Сантою і хоче використати його, щоб отримати дорогі подарунки?
Чому авторка пісні з такими рядками відмовляється від подарунків на свята:
“Я не прошу багато на Різдво,
Я навіть не хочу снігу,
Я не складатиму список, щоб відправити його
на Північний полюс Святому Миколаю,
Я просто буду чекати під омелою”?
“Я не прошу багато на Різдво,
Я навіть не хочу снігу,
Я не складатиму список, щоб відправити його
на Північний полюс Святому Миколаю,
Я просто буду чекати під омелою”?
Яку назву мала початкова версія композиції Happy New Year (“Щасливого Нового Року”) гурту АВВА?
Яка українська пісня з такими рядками, – це сучасна версія відомої колядки:
“Коляд-коляд-колядниця
Добра з медом паляниця
А без меду не така
Дайте, дядьку, п'ятака”?