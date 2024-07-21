Скільки людей загинули на воді від початку купального сезону? Дані ДСНС

Від початку літа в Україні потонули понад 400 людей

Від початку купального сезону в Україні на воді загинули 432 людини, серед яких 63 дитини.

Про це в ефірі телемарафону розповів Максим Береговенко, фахівець Управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС.

"З початку купального сезону, який розпочався у червні, на жаль, спостерігається невтішне зростання кількості загиблих на водних об’єктах. За цей час загинули 432 людини, з яких 63 дитини", – зазначив він.

За його словами, основними причинами такої великої кількості загиблих є:

купання у невстановлених для цього місцях;

нехтування правилами безпеки на воді;

запливання за буйки;

купання напідпитку тощо.

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"Часто, не розраховуючи власні сили, люди запливають далеко від берега", – додав Береговенко.

Він наголосив, що фіксується також зростання випадків загибелі дітей через недбалість батьків, які залишають їх без нагляду.

У ДСНС закликали відпочивати на обладнаних місцевою владою місцях, які проходять відповідні перевірки перед купальним сезоном, і де працюють рятувальники.

Раніше на Харківщині у замінованій річці потонула дитина – її тіло знайшли після двох тижнів пошуку.