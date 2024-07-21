Скільки людей загинули на воді від початку купального сезону? Дані ДСНС
Від початку купального сезону в Україні на воді загинули 432 людини, серед яких 63 дитини.
Про це в ефірі телемарафону розповів Максим Береговенко, фахівець Управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС.
"З початку купального сезону, який розпочався у червні, на жаль, спостерігається невтішне зростання кількості загиблих на водних об’єктах. За цей час загинули 432 людини, з яких 63 дитини", – зазначив він.
За його словами, основними причинами такої великої кількості загиблих є:
- купання у невстановлених для цього місцях;
- нехтування правилами безпеки на воді;
- запливання за буйки;
- купання напідпитку тощо.
"Часто, не розраховуючи власні сили, люди запливають далеко від берега", – додав Береговенко.
Він наголосив, що фіксується також зростання випадків загибелі дітей через недбалість батьків, які залишають їх без нагляду.
У ДСНС закликали відпочивати на обладнаних місцевою владою місцях, які проходять відповідні перевірки перед купальним сезоном, і де працюють рятувальники.
Раніше на Харківщині у замінованій річці потонула дитина – її тіло знайшли після двох тижнів пошуку.