На Харківщині дитина потонула в замінованій річці

На Харківщині у замінованій річці потонула дитина: її тіло знайшли після двох тижнів пошуку.

Трагедія сталася на території Балаклійської територіальної громади, повідомив Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

"Водолази-сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування виявили в Сіверському Дінці тіло дитини, яку шукали 14 днів.

Наприкінці другого тижня пошукових робіт тіло було знайдено на відстані трьох кілометрів від місця, де потонулого бачили востаннє, – повідомили рятувальники.

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Тіло дитини віднесло від найближчого берега на 15 метрів. Водолази кажуть, що пошуки ускладнювала швидкісна течія та засміченість прибережної смуги.

За даними ДСНС, від початку року в Україні потонуло понад 500 людей. Лише за минулі вихідні вода забрала життя 66 осіб.

У ДСНС нагадували правила безпеки на водоймах, зокрема те, що купатися у водоймах на прифронтових територіях – смертельно небезпечно.

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Нагадаємо, раніше на Харківщині сімʼя з двома дітьми підірвалася на російській міні.