Ляшко: В "Охматдиті" вже відновили подачу світла та води, на черзі – операційні

У дитячій лікарні "Охматдит", яка постраждала від російського ракетного удару, вже відновили водопостачання та подачу електроенергії.

На черзі – операційні та відділення інтенсивної терапії, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Відновлювальні роботи в "Охматдит" розпочалися вже наступного дня після російської атаки. Відтоді вдалося налагодити електро- та водопостачання, систему медичного газопостачання.

"Наразі наше пріоритетне завдання – відновити надання критично важливих медичних послуг в "Охматдиті" на базі приміщень, що функціонують", – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Йдеться про операційний блок, відділення інтенсивної терапії та відділення дитячої офтальмології, урології та нейрохірургії тощо. Для цього відділення, що були розміщені у нині знищеному токсикологічному корпусі та аварійному хірургічному, переведуть у ті, що функціонують.

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Також зараз тривають відновлювальні роботи всередині приміщень і підготовка до ремонту фасаду західної частини нового корпусу.

"Паралельно триває робота з комплексної оцінки завданих збитків. Вже сьогодні ми з командою медзакладу розуміємо доцільність будівництва нового корпусу замість зруйнованого та одного з пошкоджених, який би відповідав найсучаснішим стандартам", – додав Ляшко.

Частину відділень "Охматдиту" тимчасово перемістять до київських обласних лікарень – поки не відновлять всі корпуси.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала удару по корпусу із відділенням токсикології дитячої лікарні "Охматдит". На момент обстрілу у закладі було 627 пацієнтів та тривали операції.

Поранення отримали восьмеро маленьких пацієнтів та понад 50 дорослих. Двоє людей загинуло, серед яких нефрологиня Світлана Лук’янчук.

Крім корпусу токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, який зазнав найбільших руйнувань, російський удар пошкодив також приміщення лікарні старого хірургічного та нещодавно зведеного корпусу.