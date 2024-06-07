Скандал у КНУ: військовий інститут запросив одіозного нардепа Бужанського до студентів

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка запросив виступати перед студентами нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського, якого громадські активісти неодноразово звинувачували в українофобії.

Скріншот з дописом ВІКНУ про виступ Бужанського на тему "державотворення" опублікувала журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"4 червня 2024 року до ВІКНУ було запрошено державного діяча, народного депутата України ІХ скликання Максима Бужанського. Виступ був присвячений темі "Сучасний етап державотворення в Україні"… Максим Бужанський наголосив про важливість історії, адже історія – це величезна відповідальність народу", – йшлося у дописі ВІКНУ.

Інститут написав, що Бужанський обговорював з курсантами важливість "навчання та розвитку майбутніх офіцерів ЗСУ", важливість "критичного мислення", а також інформаційні операції та їхній вплив на історію. Згодом публікацію про нардепа видалили зі сторінки ВІКНУ.

У мережі обурилися через таку лекцію, адже Бужанський захищав 9 травня, виступав проти закону про державну мову і вшанування ОУН/УПА, відмовлявся вшановувати Небесну сотню і говорити українською мовою. Також Бужанського занесли у базу "Миротворець" із поміткою "українофоб, провокатор".

Реакції

Військовий і блогер Данило Яковлев засудив виступ нардепа, який принижує українську мову, і закликав реформувати систему навчання у ЗСУ.

"Дуже смішно, що вони його цитують українською мовою в пості, але він принципово говорить на офіційних заходах російською, щоб не бути "колхозом", як він стверджує.

У нас закінчились авторитетні військові та герої сьогодення? Нащо запрошувати це сміття? Ще на тему "етапи державотворення". Як людина, яка підтримує створення радянського союзу 2.0, може розповідати про Україну?" написав військовий.

Нардеп нібито розповідав студентам про державотворення, історію та інформаційні операції

"Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка серйозно запросив виступати перед курсантами покидька і українофоба Максіма Бужанського. Який підтримував Антимайдан, завжди відкрито захищає "русскій мір", а у ВР робить усе щоб заблокувати ініціативи щодо деколонізації, заборони РПЦ чи підтримки української мови.

Чому лекторами в стінах КНУ раптом стали відверті україноненависники?" – також обурився член Національного українського молодіжного об'єднання (НУМО) Олег Слабоспицький.

Інцидент також прокоментував блогер і волонтер Сергій Стерненко.

"Прибічник Януковича, антимайданівець, пропагандист Медведчука Бужанський, який системно працює на російські інтереси (і, певно, спецслужби), прийшов виховувати майбутніх офіцерів Збройних Сил.

Чекаємо, коли навчати командирів запросять Дубінського та Киву. Можна і Медведчука зразу покликати. Бужанський має давно сидіти за свою роботу проти України. Натомість він досі лишається нардепом від правлячої партії "Слуга народу". Дуже цінний кадр", – написав активіст.

Що кажуть в університеті?

В адміністрації КНУ наголосили, що Військовий інститут не підпорядковується цивільному ректорату КНУ, натомість має подвійне підпорядкування – Міноборони та МОН.

Безпосереднє управління здійснює начальник Військового інституту, який підпорядковується Міноборони. Проте університет опублікував офіційну заяву щодо інцидент і засудив лекцію Бужанського.

"Рішення запросити цього лектора (Максима Бужанського – ред.) не узгоджувалось зі службами ректорату, а про проведений захід керівництво Університету дізналося із соціальних мереж.

Університет не толерує зустрічі здобувачів освіти з особами, які підтримують радянські наративи, та вважає неприйнятною ситуацію, що склалася", – наголосили у КНУ.

"УП. Життя" намагалася зв’язатися з ВІКНУ, але поки що не отримала відповіді.

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Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський висловлювався проти Української Повстанської Армії, перспективи закриття Музею Булгакова у Києві та заборони викладання російською мовою у школах.

У 2019 році нардеп намагався скасувати закон про мову, у 2020-му – відмовився стоячи вшанувати пам’ять Небесної сотні, а торік відмовився переходити на українську в етері новин.

Серед інших скандалів, у які потрапляв Бужанський, – образливе висловлювання у бік журналістки НВ Ольги Духнич. У 2019 році журналістка сказала, що Бужанський "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича", а він заявив, що вона "тупа вівця з одіозного ЗМІ".

На сайті "Миротворець" Бужанського також звинувачують у "дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні", "маніпулюванні суспільно значущою інформацією", "участі в антиукраїнських пропагандистських заходах", "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" та "участі в інформаційних операціях Росії".