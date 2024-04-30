Кафедра журналістики Військового інституту КНУ має нового очільника: хто замінив соратника Шарія

Сергій Череватий майже два роки служив в Інформаційному штабі під командуванням Олександра Сирського.

Полковника Сергія Череватого призначили начальником кафедри військової журналістики Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка. Раніше з цієї посади звільнили екссоратника Шарія.

Про нове призначення ексречника Східного угруповання військ Збройних сил України повідомила Національна спілка журналістів України.

У коментарі "Детектор медіа" військовий розповів, що 30 квітня стало його першим робочим днем на новій посаді.

Кандидат політичних наук Сергій Череватий майже два роки служив в Інформаційному штабі під керівництвом на той час комадувача оперативно-стратегічного угруповування "Хортиця" Олександра Сирського. Новий очільник кафедри журналістики був заступником чинного Головнокомандувача ЗСУ із стратегічних комунікацій.

У січні 2024 року Сергій Череватий набув статусу члена секретаріату Національної спілки журналістів України.

Очільник кафедри журналістики планує впроваджувати набутий досвід та отримані знання в навчальні програми закладу освіти.

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"Будемо інтегрувати цей досвід для підготовки потужних фахівців – усебічно обізнаних із теоретичного погляду та готових переймати досвід старших колег.

Такі фахівці, прийшовши у війська, зможуть свій багаж знань одразу використовувати на практиці", – заявив Сергій Череватий.

Від кінця 2023 року кафедру очолював Геннадій Ніколайчук. На початку квітня 2024 року "під тиском публічності" його звільнили з посади. Причиною такого рішення вважають публікацію інформації про те, що Ніколайчук балотувався до парламенту за списками "Партії Шарія".

Проросійському блогеру Анатолію Шарію в 2021 році повідомили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За даними слідства, він ще з 2012 року співпрацював з Росією і допомагав державним органам проводити інформаційні спецоперації проти України.

У 2022 році Верховний суд наклав заборону на діяльність політичної сили "Партія Шарія" на території України.

Торік Шарію повідомили про ще одну підозру за пропагандистське відео про військовополонених, яке використовувала РФ для дискредитації керівництва України.

Раніше ми розповідали, як призначення колишньої редакторки медведчуківського каналу ZIK на посаду керівниці відділу комунікацій Центру громадського здоров'я при МОЗ змусило звільнитися частину працівників установи.