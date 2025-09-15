"Користувалися скрутним становищем": двоє іноземців отримали підозри за сексуальну експлуатацію дітей

Прокуратура висунула обвинувачення двом іноземцям, яких підозрюють у вербуванні, розбещенні та сексуальній експлуатації українських дітей.

Їм оголосили підозри, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що 33-річний і 55-річний іноземці декілька місяців перебували на території України. Упродовж цього часу чоловіки шукали дітей із малозабезпечених родин.

"Користуючись їхнім скрутним матеріальним становищем, платили 150-200 євро для подальшої сексуальної експлуатації.

Крім того, вони вчиняли стосовно дітей розпусні дії, які фіксували на мобільні телефони, а потім розповсюджували виготовлені матеріали в Інтернеті", – розповіли в Офісі Генпрокурора.

РЕКЛАМА:

Чоловіків підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 149, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 156 та частиною 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про підозру направили до компетентного органу держави, резидентами якої є підозрювані. Їм загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Раніше у Тернополі 20-річний іноземець намагався зґвалтувати двох жінок.