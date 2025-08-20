У США затримали екстренера відомої академії гімнастики: його підозрюють у розбещенні вихованок

Фото ілюстративне. Тренера відсторонили від роботи у 2022 році

У США за звинуваченнями у сексуальному насильстві щодо вихованок затримали екстренера відомої у США академії гімнастики.

38-річного Шона Гарднера підозрюють у тому, що той таємно знімав, як переодягаються неповнолітні спортсменки.

Чоловіка арештували через три роки від появи перших скарг гімнасток. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на Федеральне бюро розслідувань США.

Шон Гарднер почав працювати в популярній академії гімнастики Chow´s у 2018 році. Заклад відомий тим, що виховав двох золотих призерів Олімпійських ігор 2008 та 2012 років.

Через рік після цього американець почав тренувати юніорську олімпійську команду. Кілька його вихованців отримали спортивні стипендії в університетах.

РЕКЛАМА:

"Хочеться залишити відбиток у їхньому житті, щоб вони пам’ятали Chow´s як родину, коли підуть", – казав Шон Гарднер в інтерв’ю у 2020 році.

У березні 2022 року одна з вихованок тренера поскаржилася на нього через "неприйнятну техніку обстеження" до організації SafeSport, що займається розслідуваннями сексуальних порушень в олімпійських видах спорту.

У заяві дівчина заявила, що Шон клав руки їй між ніг, торкався вагіни, а також розпитував про сексуальну активність вихованок і називав їх "ідіотками, повіями та шльондрами".

Спортсменка заявила, що така поведінка тренера тривала щонайменше протягом двох років, поки вона не припинила займатися в академії. Дівчина також надала імена шести інших потенційних жертв.

Через чотири місяці після скарги Гарднера відсторонили від роботи. Згодом організація отримала ще одну скаргу на "сексуальні контакти та фізичне насильство" від іншої спортсменки.

Зрештою SafeSport передала інформацію правоохоронцям. Однак розслідування довелося призупинити – щонайменше одна мати ймовірної постраждалої відмовилася від звинувачень.

Детектив у відставці та викладач Університету Міллігана (США) стверджує, що спортсменки могли уникати співпраці зі слідством через престиж академії та власні прагнення досягти успіху в гімнастиці.

У квітні 2024 року до поліції звернулася вісімнадцятирічна дівчина, яка раніше тренувалася в Гарднера. Вона заявила, що почала займатися в американця у віці 11 чи 12 років. Спортсменка додала, що вважала його "батьківською фігурою", адже той допомагав їй пережити розлучення батьків.

За словами дівчини, Шон гладив її під час занять, неодноразово торкаючися вульви, тер їй спину та сідниці, змушував робити недоречні вправи, які оголювали її інтимні місця, а також обговорював з нею своє сексуальне життя.

У травні 2025 року правоохоронці провели обшук вдома в тренера. Там федерали знайшли 50 відео та 400 фотографій із дітьми порнографічного характеру. На зображеннях дівчата віком приблизно від шести до 14 років були оголені, використовували туалет або переодягалися в трико.

Ймовірно, ролики зроблені завдяки прихованій камері, встановленій в туалеті попереднього місця роботи Шона – гімнастичній залі в штаті Міссісіпі.

Колишнього тренера затримали за звинуваченнями у створенні порнографічних матеріалів з неповнолітніми, а також сексуальному насильстві щодо щонайменше трьох гімнасток.

Наразі 38-річний чоловік перебуває у в’язниці. Очікується, що його перевезуть у Міссісіпі для пред’явлення звинувачень.

Раніше в Австралії відомого тренера з плавання засудили за сексуальне насильство щодо неповнолітніх вихованок. Чоловік помер до виконання вироку.