Закатована в полоні журналістка Вікторія Рощина отримала нагороду за відвагу Oxi Courage Award

Журналістка Вікторія Рощина, вбита в російському полоні, посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Про це повідомила колишня Посолка України у США Оксана Маркарова після візиту до посольства представників фонду The Washington Oxi Day Foundation.

"Рада вітати в Посольстві України в США добрих друзів України – президента та засновника фундації The Washington Oxi Day Foundation Енді Манатоса та її виконавчого директора Майка Манатоса.

"Oxi" грецькою означає "ні". Саме так одним словом у 1940 році відповів народ та уряд Греції на вимогу гітлерівської Німеччини здатися та не чинити опір окупації. У 2011 році в пам’ять про героїзм народу Греції та з метою визнання проявів мужності в сучасному світі і була створена Oxi Day Foundation", – розповідає Маркарова.

Щороку фундація проводить церемонію вручення нагороди Oxi Courage Award за прояви відваги, рішучості та сміливості. Раніше її лауреатами ставали президент Володимир Зеленський (2022 рік), неприбуткова організація Save Ukraine, яка повертає з РФ викрадених українських дітей (2023), та співачка й учасниця Революції Гідності Руслана Лижичко (2014).

У 2025-му Oxi Courage Award посмертно нагородять українську журналістку, воєнну кореспондентку, правозахисницю та позаштатну авторку УП Вікторію Рощину, яка висвітлювала життя в окупації та злочини РФ проти цивільних.

Росіяни схопили Вікторію в серпні 2023 року, коли вона розслідувала викрадення і катування цивільних в Енергодарі. У жовтні 2024 року стало відомо, що 27-річна Вікторія загинула. Її утримували в СІЗО Таганрога і невдовзі мали обміняти.

"Вікторія, попри ризики смертельної небезпеки, займалася висвітленням воєнних злочинів та порушень норм гуманітарного права на окупованих територіях.

Дякуємо Oxi Day Foundation за визнання героїзму Вікторії та можливість нагадати учасникам майбутньої церемонії про високу ціну нашої свободи", – сказала Маркарова.

У березні 2025 року Вікторія Рощина стала лауреаткою чеської правозахисної премії Homo Homini.

А в серпні президент Зеленський нагородив Вікторію (посмертно) Орденом Свободи за громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини.

Нагадаємо, 3 серпня 2023 року журналістка та позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина зникла на окупованій території, де працювала над репортажем.

У травні 2024-го Росія вперше офіційно визнала її затримання: Міністерство оборони РФ надіслало лист із підтвердженням батькові журналістки.

10 жовтня у Координаційному штабі повідомили, що Вікторія Рощина загинула у російському ув’язненні. У ГУР уточнили, що її мали повернути до України в межах обміну.

Офіс генпрокурора заявив: кримінальне провадження щодо зникнення журналістки перекваліфікували у "воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством".

Росія затягувала повернення тіла журналістки: його вдалося репатріювати лише у лютому 2025 року.

В Офісі генпрокурора повідомили, що на тілі Рощиної виявили численні сліди катувань і жорстокого поводження: садна, крововиливи, зламане ребро, ознаки застосування електроструму.

Слідча група підтвердила: тіло привезли в Україну після розтину, проведеного на території Росії. Журналісти дізналися від співрозмовників у силових відомствах, що росіяни віддали тіло без частини внутрішніх органів – головного мозку, очних яблук та частини трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом вважає, що це могло бути спробою приховати справжню причину смерті, зокрема удушення. 8 серпня з Вікторією попрощалися у Києві.

Після загибелі журналістки видання Forbidden Stories та ще 12 міжнародних медіа, серед яких УП, створили Viktoriia Project ("Проєкт Вікторія"), щоб довести до кінця власне розслідування Вікторії Рощиної.

Команда з 45 журналістів понад пів року аналізувала документи, свідчення й судові матеріали; провела понад 50 інтерв'ю з тими, хто пережив російське ув'язнення та знає систему зсередини.

Детальніше про шлях Вікторії до окупованих територій, обставини зникнення й тортури, яких зазнала журналістка перед загибеллю, читайте у матеріалі "Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців".