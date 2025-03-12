Журналістка Вікторія Рощина стала лауреаткою чеської правозахисної премії Homo Hemini. Другим лауреатом став розслідувач з Нігерії Філіп Обаджі.

Церемонія нагородження відбулася 12 березня 2025 року в Празі. Нагороду Вікторії Рощиної отримала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, повідомив правозахисник Максим Буткевич.

Як розповіла головна редакторка УП Севгіль Мусаєва, Вікторії присудили премію на знак визнання її віри в місію журналістики та мужності бути голосом українців на окупованих Росією територіях.

"Вікторія була неймовірно сміливою та займалася найскладнішими темами. Для неї було важливо розповідати історії українців на окупованих територіях. Вона присвятила себе журналістиці", – так описала Вікторію Севгіль Мусаєва.

Нагороду Вікторії отримала головна редакторка УП Севгіль Мусаєва Максим Буткевич Facebook

РЕКЛАМА:

Виконавча рада ГО People in Need вирішила відзначити Вікторію Рощину за її "сміливість розповідати історії українців на окупованих Росією територіях та за багаторічну журналістську роботу, присвячену висвітленню проблем, що загрожують демократії України, з якими вона не пішла на компроміс, навіть ризикуючи особистою безпекою".

Вікторія Рощина в журналістиці з 16 років. Спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судової системи. Вона писала для низки українських медіа, зокрема для Hromadske та УП.

У березні 2022 року під час спроби потрапити в заблокований російськими військовими Маріуполь Вікторію затримали росіяни, підозрюючи у шпигунстві.

Вікторія зникла безвісти в серпні 2023-го під час поїздки на тимчасово окуповані Росією території. Звідти вона мала зробити репортаж. Тривалий час про її долю нічого не було відомо.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові Володимиру.

Торік 10 жовтня родина Вікторії отримала листа від Міністерства оборони Росії. У ньому стверджують, що Вікторія померла 19 вересня.

У Головному управлінні розвідки зазначали, що Вікторію мали повернути в Україну найближчим часом, вона була в списках на обмін. За словами керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка, росіяни постійно затягували процес повернення Рощиної до України.

Другим лауреатом премії став нігерійський журналіст-розслідувач та активіст Філіп Обаджі. Він задокументував понад сотню злочинів, скоєних російськими воєнізованими підрозділами в Західній і Центральній Африці протягом останніх семи років.

Za mapování zločinů Wagnerovců v řadě afrických zemí si statečný nigerijský novinář @PhilipObaji přebírá cenu Homo Homini z rukou Zuzany Čaputové a Šimona Pánka.



Dnes zahajujeme festival @jedensvet @CLOVEKVTISNI ✌ pic.twitter.com/glatWtbNgh — Adriana Černá (@AdrianaCerna) March 12, 2025

Незважаючи на погрози, Філіп розповів про масові вбивства, зґвалтування, тортури простих селян з боку російських найманців з групи Вагнера та "Африканського корпусу" в Центральноафриканській Республіці та Малі. Чоловік зазнав катувань через свою журналістську роботу.

"Виконавча рада People in Need вирішила присудити Філіпу Обаджі премію Homo Homini за "детальний опис понад сотні випадків грубих порушень прав людини беззахисних громадян воєнізованими формуваннями", – йдеться на сайті організації.

Премія Homo Homini

Громадська організація People in Need щороку відзначає премією Homo Homini тих, хто активно бореться за права людини, демократію та мирне врегулювання політичних конфліктів.

З 2021 року кожен охочий може запропонувати свого кандидата, що значно збільшило кількість номінацій. Цьогорічні заявки приймали до 30 листопада 2024-го.

Премію започаткували в 1994 році. Вона є однією з найпрестижніших у світі. Її проводять з метою привернути увагу і визнати роботу відважних людей, а в разі переслідування – допомогти поліпшити їхнє становище.