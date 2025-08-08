Кабмін звільнив Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки
Уряд звільнив з посади заступника міністра освіти і науки Михайла Вінницького. Він пропрацював у відомстві понад два роки і відповідав за вищу освіту.
Про рішення Кабінету міністрів, ухвалене на засіданні 8 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
У соцмережах Винницький подякував колегам за співпрацю і назвав своє звільнення "політичним рішенням".
"Потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуууже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які "дякують" цим депутатам і депутаткам за їх політичні послуги (пора нарешті публічно говорити те, що загальновідомо у вузьких колах)", – написав колишній заступник міністра.
Він додав, що на посаді займався впровадженням державних грантів на навчання, цифровізацією вступу до закладів вищої освіти та фінансування, зміни підходу до фінансування, модернізацією вишів.
Крім того, ексзаступник долучився до створення спеціальних грантів для дітей ветеранів, індивідуальних освітніх траєкторій для студентів університетів, а також міжнародної інтеграції українських закладів вищої освіти.
Нагадаємо, Михайла Винницького призначили на посаду заступника міністра Оксена Лісового у травні 2023 року. До цього він був викладачем у Києво-Могилянській академії, а також Могилянській та Львівській бізнес-школах (УКУ).
У Міністерстві освіти і науки Винницький працював на різних посадах із 2015 року.
У травні 2024 року уряд розпочав службове розслідування щодо тепер ексзаступника через виявлення в нього порушень з ознаками корупції.
Представники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розповідали, що ексзаступник передав корпоративні права на товариство з обмеженою відповідальністю "Експоплаза" на пів року пізніше, ніж зобов’язує законодавство.
За словами керівника одного з департаментів НАЗК Олександра Шульги, таке порушення "більш дрібне" за корупційне і передбачає один вид відповідальності – дисциплінарну, тобто догану або звільнення з посади.