Як татуювання померлих перетворюють у настінне мистецтво: історія родинного бізнесу

Батько й син, які працюють у похоронному бюро, заснували компанію Save My Ink Forever в США, яка займається збереженням татуювань померлих. Вони видаляють татуювання з тіла, обробляють його, а потім повертають цей фрагмент шкіри близьким померлого, який зовні схожий на старовинний пергамент, обрамлений склом. Такі висять в домівках тисяч їх клієнтів, розповідає видання Popular Science.

Попри те, що багато людей ставляться до цієї практики з осудом, засновник компанії Кайл Шервуд розповідає, що зберігати татуювання померлого – не гірше, ніж тримати прах близької людини в урні. Він переконаний, що для клієнтів така збережена шкіра в рамці – це спосіб пам’ятати про людину, яку вони втратили, і про її тіло як мистецтво, що було частиною її особистості.

Як з’явилась ідея збереження татуювань після смерті

Кайл Шервуд заснував компанію Save My Ink Forever у 2017 році разом із батьком Майклом. Відтоді, за їхніми підрахунками, вони зберегли вже тисячі татуювань.

Шервуд з дитинства мав художній талант, але обрав більш практичний шлях у житті. Тепер каже, що збереження татуювань – це справа, яку він робить із повагою та душею.

"Бальзамування стало моїм мистецтвом", – зазначає він.

Ідея з’явилась у Кайла, коли він працював у похоронних бюро і помітив: родини все частіше хочуть зробити прощання з близькою людиною більш особистим і нестандартним. Це збіглося з тим, як татуювання стали дедалі популярнішими та соціально прийнятнішими.

Фрагмент шкіри померлого із татуюванням Фото: savemyink4ever в Instagram

Спершу батька довелося переконувати. Але Кайл побачив, що існує ціла ніша – між світом татуювального мистецтва і традиційними похоронними послугами. Щоби довести, що ідея працює, чоловіки не одразу почали з тіл померлих. Спочатку протестували метод на зайвій шкірі після пластичних операцій: добровольці робили тату перед процедурою, а потім віддавали видалену шкіру для експерименту. І це дало результат.

Сьогодні компанія Шервудів Save My Ink Forever – єдина велика у світі, яка офіційно пропонує збереження татуювань після смерті. За словами Шервуда, юридично вони можуть працювати у всіх штатах США, крім Вашингтона, а також мають партнерів у Великій Британії та Канаді.

Фрагмент із татуюванням на шкірі померлого у рамці Фото: savemyink4ever в Instagram

Татуювання після смерті: як працює процес

Процес замовлення збереження татуювання можна розпочати ще за життя людини або протягом 72 годин після її смерті. Зазвичай запит подає партнер або близький родич – він співпрацює з місцевим похоронним бюро, яке стає посередником між родиною та компанією Save My Ink Forever.

Після оформлення письмового дозволу родина Шервудів надсилає відео з детальними інструкціями, як правильно вилучити татуйовану шкіру та зберегти її до обробки.

Татуювання зі шкіри померлих Фото: savemyink4ever в Instagram

Найчастіше родичі просять зберегти окремі невеликі татуювання – це коштує від 1699 доларів. Але компанія також може зберегти татуювання з усієї руки, ноги або навіть тіла – такий варіант уже коштує до 100 тисяч доларів.

За словами Кайла Шервуда, найкраще зберігаються татуювання на зовнішньому боці рук і ніг – шкіра в цих місцях найбільш піддатлива для консервації.

Після того як шкіру з татуюванням вилучають, похоронне бюро надсилає її до компанії у спеціальному сухому консерванті. Точний склад цієї речовини – комерційна таємниця.

Готовий результат – татуювання, оброблене й акуратно оформлене в скляну коробку – доставляють родині приблизно за три місяці.

Втім, останніми роками компанії довелося встановити кілька обмежень. В Save My Ink: тут не зберігають татуювання на обличчі чи геніталіях, відмовляють у проханнях зробити зі шкіри абажури чи інші подібні речі. Проте це не означає, що компанія не бере участі в незвичних проєктах. Шервуд розповідає, що вони вже зберігали татуювання людей, які сильно схудли, після операцій зі зміни статі, з ампутованих кінцівок, і навіть деякі шрами, які мали особливе значення для клієнтів.

Татуювання зі шкіри померлих Фото: savemyink4ever в Instagram

"Адаптуйся або помри": як нестандартна ідея кидає виклик традиціям похоронної індустрії

Не всім подобається ідея збереження татуювань після смерті. Деякі люди досі з огидою реагують на думку про те, щоб повісити вдома фрагмент тіла дідуся чи тітки. Особливо критично до цього ставляться традиційні американські похоронні бюро, які дотримуються суворих релігійних норм. Вони нерідко відмовляються навіть знімати шкіру, розповідає Кайл Шервуд. Він визнає, що ця послуга – не для всіх. Але переконаний: якщо родина має чітке бажання, похоронні служби повинні бути готові його виконати.

"Більшість похоронних бюро та людей, які в них працюють, застрягли у своїх звичках", – каже Шервуд.Він переконаний: щоб залишатися актуальними, такі компанії мають змінюватися разом із суспільством.

"Адаптуйся або помри", – додає він.

Від музеїв до приватних колекцій: дивовижна історія збереження татуйованої шкіри

Компанія Save My Ink Forever майже не має конкурентів у сфері комерційного збереження татуювань. Проте сама ідея зберігати татуйовану шкіру – не нова.

У світі є кілька музеїв, які зберігають колекції татуйованої шкіри. Наприклад, Національний музей природної історії у Франції та Національний інститут судової медицини в Португалії зберігають такі зразки не стільки як мистецтво, скільки для медичних або антропологічних досліджень.

Найбільша колекція збереженої татуйованої шкіри знаходиться у Лондонському музеї науки – це колекція Веллкома, яка налічує понад 300 фрагментів. Тут можна побачити татуювання на руках, ногах, а навіть на цілих черепах.

Ще одна велика колекція татуйованої шкіри зберігається в Медичному патологічному музеї Токійського університету. Ці зразки, здебільшого взяті у померлих членів якудзи, почав збирати японський лікар Масаїчі Фукуші.

На запитання про музейні колекції Шервуд відповідає, що розглядає можливість стати куратором – але з особливим акцентом на художню цінність татуювань. Він уявляє майбутнє, де клієнти, які зберегли свою татуйовану шкіру, погоджуватимуться виставляти її тимчасово для публіки.

Шервуд порівнює деяких татуювальників із сучасними Ван Гогами чи Рембрандтами. Але на відміну від живописців минулого, чиї роботи збереглися, татуювання зникають разом з їхніми власниками. Єдині сліди творчості – фото чи записи у соцмережах.

Шервуд уже обрав своє татуювання для збереження: на одній нозі у нього зображені три «трокари» – медичні інструменти у вигляді великих олівців, які є символом професії похоронного агента. Ці три інструменти символізують покоління його родини. За його словами, колись ця збережена шкіра може стати частиною його майбутньої колекції, щоб її могли побачити всі.

