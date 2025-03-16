Під час будівництва фортифікацій на півдні України військові виявили могильник VI-V ст. до н. е

Іонійська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в могилах

Під час робіт з облаштування фортифікаційних споруд на півдні України військовослужбовці 123 бригади Територіальної оборони натрапили на архаїчний могильник, що датується VI-V століттями до нашої ери.

Про це повідомили у командуванні бригади.

Як розповіли у 123 бригада ТрО, під час земельних робіт водій екскаватора Микола виявив невелику амфору. З нею він звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони передали знахідку до музею "Старофлотські казарми".

Після детального аналізу експерти музею підтвердили, що знайдена амфора є іонійською. Її виготовили для ритуальних потреб і використовували під час поховань.

Звичайні земельні роботи на півдні України обернулися для військових сенсаційною археологічною знахідкою Фото: 123 бригада ТрО

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Виявилося, що на місці проведення робіт розташований давній могильник, що датується VI-V століттями до нашої ери.

Особливу цінність являє собою ще одна знахідка – посудина ойнохоя. Цей давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовували для розливання вина під час симпосіїв – традиційних чоловічих бенкетів, які супроводжувалися веселощами.

Знахідка змінила хід інженерних робіт зі створення фортифікаційних споруд Фото: 123 бригада ТрО

"Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих", – пояснив Олександр, колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а нині військовослужбовець.

Крім того, разом із посудинами були передані рештки людських кісток, що дозволить дослідникам глибше вивчити історію та культуру давніх мешканців цього регіону. Така знахідка є важливим кроком для вивчення не лише археології, а й розуміння звичаїв та побуту людей, які жили тут тисячі років тому.

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