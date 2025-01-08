У США військового лікаря звинуватили в сексуальних домаганнях до чоловіків: він визнав провину

Лікар у США визнав себе винним у насильстві над чоловіками. Фото ілюстративне

У США військового лікаря Майкла Стокіна звинуватили у сексуальних домаганнях до 41 пацієнта чоловічої статі.

Він визнав себе винним у військовому суді, пише The New York Times.

За даними суду, лікар торкався або переглядав геніталії своїх пацієнтів під виглядом медичного лікування в період з 2019 по 2022 рік. Він зізнався в 36 пунктах звинувачення в насильницьких сексуальних контактах.

Якщо військовий суддя визнає його винним, Майклу Стокіну загрожує до 13,5 року увʼязнення.

Адвокат Райан Гілдс представляє інтереси деяких жертв. Він зазначив, що визнання провини лікаря може стати важливим кроком у прагненні до справедливості.

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Інша адвокатка потерпілих Крістін Данн заявила, що багато життів пацієнтів зруйнувало насильство в армії.

"Причина, через яку вони звернулися за лікуванням, полягала в тому, що вони страждали від хронічного, виснажливого болю та потребували медичної допомоги. Це сумно, що вони тепер відмовляються від медичної допомоги через те, що з ними сталося", – додала адвокатка.

Крім звинувачень у бік лікаря, потерпілі подали понад 20 адміністративних позовів проти армії та міністерства оборони США. Вони звинуватили військових у нездатності захистити пацієнтів, які перебували під наглядом майора Стокіна.

Згідно з урядовою доповіддю про сексуальні насильства щодо військовослужбовців-чоловіків, такі злочини є поширеною проблемою в армії США. Багато випадків залишаються непоміченими через стигматизацію та страх помсти.

Жінки в армії стикаються зі значно вищими показниками сексуального насильства, ніж чоловіки. Але їхня кількість у війську суттєво менша.

Що відомо про армійського лікаря

Майор Стокін служив анестезіологом в армії США з 2013 року. У липні 2019 року його направили на об’єднану базу Льюїс-Маккорд, де він працював у медичному центрі армії Медіган.

За словами прес-секретарки Управління спеціального прокурора армії США Мішель Маккаскілл, у лютому 2022 року армія почала розслідування низки звинувачень у сексуальних домаганнях проти майора Стокіна. Через це лікаря відсторонили від догляду за пацієнтами, але він продовжив працювати в медичному центрі і виконував адміністративні обов’язки.

У серпні 2023 року майору Стокіну офіційно висунули звинувачення у справі, де фігурувало 23 постраждалих. Вже на початку 2024-го кількість потерпілих у цій справі зросла до 41 особи.