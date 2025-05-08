Загиблому військовому Павлові Петриченку присвоїли звання Героя України

Військовослужбовцю, аеророзвіднику та активісту Павлові Петриченку, який загинув у квітні 2024 року, посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Про це йдеться в Указі Президента №298/2025.

Підставою для присвоєння такого звання є "особиста мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Павло Петриченко був молодшим сержантом 59-ї бригади. Військовий загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Це сталося за день до його дня народження – 16 квітня Павлу мало виповнитися 32 роки.

До повномасштабного вторгнення чоловік був громадським активістом – учасником Євромайдану та ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка.

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У березні 2022-го він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули. У квітні того ж року долучився до лав Збройних сил.

Петриченко був автором петиції про обмеження роботи онлайн-казино, яка зібрала понад 25 тисяч підписів менш ніж за добу. Військовий був переконаний, що азартні ігри онлайн завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.

У липні минулого року кияни запропонували перейменувати вулицю Волго-Донської, що в Дарницькому районі столиці, на честь Павла Петриченка.