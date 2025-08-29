Військовий, який з перерізаним горлом вибрався з полону, дав свідчення про воєнні злочини РФ

Військовий Владислав, який із перерізаним горлом вижив у полоні й доповз до українських позицій, дав правоохоронцям свідчення про катування.

Прокурори задокументували факт жорстокого поводження російських військових з українськими полоненими, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади окупанти захопили в полон військовослужбовця ЗСУ.

Його завели до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними за спиною руками перебували ще семеро українських захисників.

Під час допитів представники армії РФ катували полонених, відрізали їм частини тіл, а потім – перерізали горло.

Вважаючи бійців загиблими, росіяни скинули тіла у яму й закидали сміттям. Вижив лише один військовий.

Попри відкриті рани та тяжкі травми, він протягом 5 діб добирався до українських позицій. Зараз чоловік проходить лікування.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

"Прокурори допитали постраждалого. Наразі встановлюються російські військовослужбовці, причетні до скоєння злочину", – кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, історія 33-річного Владислава поширилася в медіа 25 серпня.

Кілька тижнів тому бригада, у якій служив військовий, втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Під час спроби допомогти побратимам він потрапив у полон. Спершу його схопили одні російські військові, згодом передали іншим, які утримували полонених у підвалі захопленого будинку.

У цьому приміщенні перебувало ще семеро українських бійців. Полонених скалічили, після чого їм перерізали горло.

Владислав був останнім серед 8 полонених, кого окупанти скинули в яму. Попри тяжкі травми та відкриту рану на шиї, він вижив.

Зв’язані руки вдалося звільнити завдяки уламку скла, яким він перерізав мотузку. Перев’язавши шию тканиною, Владислав майже 5 діб повз до українських позицій.

17 серпня його доставили до лікарні на Дніпропетровщині у критичному стані, із значною крововтратою та інфікованими ранами. Медики провели операцію та працюють над тим, щоб Влад зміг говорити й дихати самостійно.