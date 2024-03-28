Військовий з собакою усю дорогу простояв у тамбурі "Інтерсіті": що сталося

Оновлено 29.03.2024 о 20:11

Військовослужбовець, який подорожував із службовим собакою з Києва до Чернігова, не зміг скористатися своїм місцем у потягу "Інтерсіті". Вони були змушені всю дорогу простояти в тамбурі.

Про цю ситуацію у своєму Instagram повідомила Дарія Рубан. Дівчина зустріла бійця, коли прямувала до вагону-кафе в потязі.

"Я запитала у Валерія, чому він з речами та собакою стоїть у тамбурі. Захисник відповів: "Отак… не дозволяють", – розповіла вона коментарі для "УП. Життя".

Дарія Рубан каже, що запропонувала воїну відпочити на її місці, а вона натомість залишиться з Ермі – так звуть чотирилапого друга Валерія. Однак боєць відмовився.

Ермі – службовий собака Національної гвардії України. Разом з Валерієм вони несуть службу в Чернігові і їздять виконувати службово-бойові завдання у різних куточках країни ще з початку повномасштабного вторгнення.

"Я зрозуміла, що не можу мовчати про цю ситуацію. Звернулася до провідника з проханням пояснити ситуацію. На що отримала відповідь, що заборону їздити разом з великими собаками передбачають правила і їх не можна порушувати", – зазначає дівчина.

Тоді вона вирішила сфотографувати бійця зі собакою, щоб розповісти про це у соцмережі. Допис швидко став "вірусним" і набув розголосу. У коментарях під ним люди висловили обурення, заявивши, що можна було знайти місце для Валерія та його собаки.

Військовослужбовець Валерій та його собака Ермі Дарія Рубан (@daria_bronska)

Як на інцидент відреагували в "Укрзалізниці"?

Представниця "Укрзалізниці" Оксана Данилюк у коментарі для "УП. Життя" зазначила, що, згідно з правилами, затвердженими "УЗ", в потягах "Інтерсіті" заборонено їхати з великими собаками (зростом понад 45 сантиметрів). Подорожувати з такими тваринами можна лише викупивши всі місця в купе. Також собака обов'язково має мати намордник.

Якщо пасажир із великим улюбленцем мають намір скористатися "Інтерсіті", вони їхатимуть у тамбурі, пояснюють в "УЗ".

Згодом ситуацію прокоментував і керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко. Для перевезення домашніх улюбленців, зокрема у вагонах "Інтерсіті", є чіткі правила. До того ж, для перевезення службових собак є спецвагони.

"Військовий прийшов на посадку в інтерсіті з великим собакою без намордника – і тут важливо: не "військового виставили в тамбур", а військовий попросився їхати у тамбурі, бо знав, що вчиняє не за протоколом. І наша стюард пустила (за що ми їй дорікати не плануємо), таке буває і на краматорських рейсах, вже маємо досвід", – додає Шевченко.

Водночас представник "УЗ" визнає, що назріла потреба внести зміни до чинних правил перевезення тварин у поїздах, адже вони "мають бути адаптованими до реалій сьогодення".

"Так, у випадку зі службовими собаками та поїздами інтерсіті все ж є чіткі норми, продиктовані безпекою та комфортом всіх у салоні, включно з дітьми, алергіками і т.д.

Але є й декілька blind spоts у правилах, де прийняття рішення по факту перекладено на провідника, тому зміни назріли і громадянське суспільство справедливо нам про них нагадує", – резюмує керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці".

Як на інцидент відреагували в Національній гвардії?

У Національній гвардії також прокоментували цю ситуацію. Там зазначили, що вона "не була такою бентежною" і собака "спокійно подорожував під наглядом свого кінолога".

До Києва Ермі з Валерієм їхали у купе, попередньо викупивши там місця, як цього вимагають правила. Далі їм потрібно було якнайшвидше дістатися до Чернігова. Щоб не чекати пасажирського потяга, який відправлявся пізно вночі, військовий разом із собакою вирішив скористатися "Інтерсіті".

Керівник пресслужби Нацгвардії Руслан Музичук розповів у коментарі "Громадському", що військовий взяв квиток на потяг, але не попередив, що буде з собакою і сам сказав провіднику, що буде в тамбурі.

"Він каже (військовий – ред.): “Я не буду, бо знаю правила”. Ми як військові маємо їх дотримуватися і показувати приклад. Що наш хлопець й зробив", – зазначив Музичук.

Також у Нацгвардії стверджують, що перед поїздкою пасажири з працівниками "УЗ" про все домовилися і вирушили в дорогу.

"Хоча за правилами у загальних вагонах "Інтерсіті", де багато людей, таким великим собакам, як я, їхати не можна, для мене зробили виключення – а щоб всім іншим пасажирам також було комфортно, я поїхав у тамбурі. Врешті, нам з кінологом було важливо дістатись додому якнайшвидше", – йдеться у дописі Нацгвардії нібито від імені собаки.

Користувачів соцмережі така відповідь не задовольнила – у коментарях під дописом вони назвали її "відбілюванням репутації "Укрзалізниці". Дехто наголосив, що ця ситуація має спонукати підприємство до змін та впровадження нових правил поїздок з тваринами.

Коментарі під дописом Нацгвардії Національна гвардія України

Коментарі під дописом Нацгвардії Національна гвардія України

Нагадаємо, в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття.

Примітка: Текст оновлено. Додано коментар керівника з пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" та Нацгвардії.