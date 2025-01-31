Військовозобов’язані зможуть обирати ТЦК та місце проходження ВЛК: у Міноборони анонсували зміни

Незабаром військовозобов’язані зможуть самостійно обирати, до якого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) звертатися і де проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Міноборони вже працює над впровадженням цих змін.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми зараз проводимо важливу реформу екстериторіальності. Ми хочемо прибрати необхідність приходити саме в той ТЦК та СП, де людина стоїть на обліку", – зазначила посадовиця.

Зокрема, це важливо для тих, хто не проживає у населеному пункті, де ставав на облік.

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Такі ж зміни плануються й для проходження ВЛК. Людина зможе проходити медичний огляд у будь-якому зручному закладі охорони здоров’я – як у державному, так й у приватному.

За словами заступниці міністра, зміни щодо ТЦК плануються "найближчим часом". Цю ідею, зокрема, підтримують Офіс Президента та Кабінет міністрів.

Вона зазначила, що ТЦК та СП працюють у єдиному державному реєстрі "Оберіг". Тому в Україні вже є цифрова інфраструктура для того, щоб "відв’язатися" від конкретного центру.

Нововведення, яке стосується ВЛК, буде "трохи згодом" – до літа 2025 року. Проте вже зараз всі лікарні країни працюють в Електронній системі охорони здоров’я, яка може передавати Міноборони дані для вивантаження у застосунок "Резерв+".

"Ми хочемо дати ще більше гнучкості та прив'язати медичний огляд до будь-якого лікаря, який зручний людині: це може бути терапевт, сімейний лікар або лікарі-спеціалісти, якщо потрібно", – пояснила Черногоренко.

Нагадаємо, 31 січня Міноборони дозволило отримувати електронне направлення на ВЛК.