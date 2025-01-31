З 31 січня Міноборони дозволило отримувати електронне направлення на ВЛК: як це зробити

В Україні з 31 січня 2025 року можна отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Для цього військовозобовʼязані можуть не йти до ТЦК, а скористатися застосунком Резерв+, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

"Сьогодні ми запускаємо в Резерв+ зручну генерацію електронних направлень до ВЛК. Більше ніхто не зможе сказати "у нас обід", "приходьте через 2 тижні", або "встаньте в чергу"", – написала Черногоренко у Facebook.

Щоб отримати електронне направлення, треба зайти в застосунок і оновити версію, щоб функціонал "підтягнувся".

Далі користувач зможе згенерувати собі направлення з QR-кодом, сформоване у вигляді електронного документа.

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"Реформа складається з декількох етапів. У рамках першого етапу ми – Міністерство оборони – робимо абсолютно всю роботу. Вона складається з двох моментів: зробити електронне направлення на військово-лікарську комісію і зробити постанову про придатність або непридатність цифровою", – заявила Черногоренко в етері телемарафону.

За словами Катерини, перший етап реформи мали реалізувати до 28 лютого, але МОУ вдалося втілити його раніше.

З кінця лютого має розпочатися другий етап реформи ВЛК, який дозволить отримувати в електронному вигляді довідку про придатність чи непридатність до військової служби.

"З 28 лютого ми будемо мати наступний електронний формат взаємодії держави і військовозобов'язаного – це постанова про придатність. Вона буде тільки цифровою, вона буде вноситися через інтерфейс, який розробить Міністерство оборони. Таким чином, людині не потрібно буде другий раз іти в ТЦК з постановою про придатність або непридатність.

Ми передамо ці дані одразу через інформаційний обмін в "Оберіг", і людині в Резерв+ підтягнуться статус свіжої ВЛК, яку він щойно пройшов, і статус "придатний-непридатний", – розповіла заступниця міністра.

Водночас військовозобов’язані й надалі зможуть проходити ВЛК та отримувати відповідні документи офлайн, якщо забажають.

Нагадаємо, до 5 лютого "обмежено придатні" військовозобовʼязані та призовники мають пройти повторну ВЛК, хоча за порушення дедлайну не штрафуватимуть.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт про продовження терміну проходження повторної ВЛК для чоловіків.