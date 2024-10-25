Мер Івано-Франківська: власника собаки, що загризла чорного лебедя, мобілізували

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що власника собаки, що загриз чорного лебедя у місцевому парку, мобілізували до війська.

Про це Марцінків розповів в етері ТРК "Вежа" 24 жовтня, відповідаючи на запитання слухача.

"Ця людина була ухилянтом. Вона сьогодні потрапила до лав ЗСУ", – додав міський голова.

Марцінків зазначив, що поліція "швидко зреагувала" на правопорушення та наклала на власника тварини штраф.

Також, за словами мера, правопорушник має відшкодувати парку вартість лебедя, який, за офіційними документами, коштував понад 14 тисяч гривень.

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Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську собака породи хаскі стрибнув в озеро та загриз чорного лебедя. На власника тварини склали протокол, адже він вигулював пса без повідця.

У "Центрі розвитку міста та рекреації" кажуть, що неодноразово робили цьому чоловікові зауваження через порушення правил вигулу собак, але він реагував агресивно.