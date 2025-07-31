Унаслідок атаки РФ на Київ постраждало подружжя – журналістка hromadske та декан Києво-Могилянки

Квартири журналісток Громадського та 24 каналу постраждали через нічну атаку на столицю

Через російський удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.

Також руйнувань зазнало помешкання телеведучої "24 Каналу" Катерини Соляр.

Про це повідомляють hromadske та "24 канал".

Як розповіла Наталія Мазіна, під час атаки дронами вона з чоловіком перебували у загальному коридорі.

"Потім уже, коли трохи втихомирилось, коли дронів кілька штук залишилось, пішли спати. Прокинулися від гучного вибуху. Це було десь о 4:40. У нас вилетіло вікно навпроти вхідних дверей", – розповіла Наталія.

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Від вибуху кімнату засипало склом. Подружжя, яке саме лежало на підлозі, зазнало осколкових поранень.

"Відчули дим, виглянули на вулицю, горіла якась машина, стояла величезна пожежа. Ми не зрозуміли, що це біля нас будинок, де під'їзд зруйнований, тому що [аби побачити] треба було вийти на вулицю", – зазначила журналістка.

Її під’їзд розташований за 20 метрів від багатоповерхівки, в якій внаслідок удару був зруйнований весь під’їзд. Наталія розповіла, що після вибуху "чули крики, всі вибігали на вулицю".

"Я почала складати ноутбук. Боса, але робочий ноутбук спакувала. Вділа один черевик чоловіка, другий якийсь гумовий. І в нічній сорочці, в чому спала, вискочила на вулицю", – зазначила журналістка.

Фото з квартири подружжя Мазіних після нічної атаки РФ Фото: Hromadske

Наталія з чоловіком отримали поранення ніг. У домі вибиті вікна, вирвало двері. Також постраждала їхня машина.

У Києво-Могилянській академії, де Дмитро Мазін займає посаду декана Факультету гуманітарних наук, зазначили, що квартира Мазіних нині не придатна для проживання, тож оголосили збір для допомоги сім’ї.

Як розповіла Катерина Соляр, цієї ночі вона вирішила лягти спати в коридорі, й саме це рішення, ймовірно, її врятувало.

Під час нічної атаки РФ на столицю постраждало помешкання ведучої "24 Канал" Катерини Соляр Фото: "24 Канал"

"В принципі, я жива… Я не знаю поки, чим допомогти, поки трусяться руки, але я норм", – каже журналістка у відео, яке вона відзняла після атаки.

Ведуча показала свою квартиру після обстрілу. З її слів, через вибух у домі вирвало двері, вибиті вікна.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія атакувала Україну 317-ма дронами та ракетами, більшість була спрямована на Київ. ППО знешкодила 291 засіб повітряного нападу, та попри це є влучання та падіння уламків, які призвели до жертв.

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