Атака на Київ у ніч проти 31 липня: загинула вихователька, двоє її синів і брат

Внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 31 липня загинула вихователька з Іванковичів Наталія Гайова разом із двома синами віком 17 і 22 роки та рідним братом.

Про це повідомили у відділі гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.

Наталія Гайова працювала вихователькою дошкільної групи в Іванковичівському ліцеї. Їй було 47 років.

Тіла родини знайшли під завалами багатоповерхівки.

Загибла Наталія Гайова Відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради/Facebook

РЕКЛАМА:

Як розповіла односелиця родини Тетяна Рибалка, у Наталії залишилися чоловік та 10-річний син, які тієї ночі були вдома у селі.

"Наталія Анатоліївна була прекрасною матір'ю, чудовою спеціалісткою, завжди готовою прийти на допомогу. Горе, яке важко описати словами", – написала жінка.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Вони запустили 317 дронів та ракет, більшість з яких була спрямована на Київ.

Внаслідок атаки у столиці було зруйновано цілий під’їзд будинку у Святошинському районі.

Станом на ранок 1 серпня відомо про 31 загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня, серед них – 5 дітей, наймолодшому з яких 2 роки. Ще 159 людей отримали поранення.

Серед загиблих – 6-річний Матвій Марченко, який був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін".