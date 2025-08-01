Нічна атака на Київ: стали відомі імена ще трьох загиблих

Що відомо про загиблих через атаку на Київ 31 липня

Стали відомі імена ще трьох загиблих внаслідок атаки на Київ у ніч на 31 липня. Це – лікар Роман Москаленко, Віталій Рабощук, який займався японським бойовим мистецтвом, та його донька Влада.

Як повідомили у медичній мережі "Добробут", Роман Москаленко працював неврологом. Йому було 39 років.

У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У "Добробуті" чоловік пропрацював 9 років.

"Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів", – розповіли у медичній мережі.

Там також зазначили, що Роман був дуже уважним і небайдужим – "до пацієнтів, до колег, до людей".

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Загиблий Роман Москаленко Медична мережа "Добробут"/Facebook

Про загибель Віталія та Влади Рабощуків повідомили у школі японського бойового мистецтва Nippon Kempo Ukraine, учнем якої був чоловік.

"Дотепер новина про смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити! Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон", – написали в організації.

Загиблий Віталій Рабощук Nippon Kempo Ukraine/Facebook

Станом на 12:00 1 серпня відомо про 31 загиблих внаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня, серед них – 5 дітей, наймолодшому з яких 2 роки. Ще 159 людей отримали поранення.

Росіяни забрали життя 6-річного Матвія Марченка, який був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін".

Також загинула вихователька з Іванковичів Наталія Гайова разом із двома синами віком 17 і 22 роки та рідним братом.