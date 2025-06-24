Внаслідок атаки РФ по Білгород-Дністровському загинули троє працівників ліцею: що про них відомо

Через удар по ліцею в Білгород-Дністровську загинуло троє

Внаслідок російської атаки по Білгород-Дністровському на Одещині загинули двоє заступників директора і працівниця їдальні місцевого ліцею, зруйнованого окупантами.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

"Унаслідок обстрілу ліцею №1 м. Білгород-Дністровському загинули троє працівників – гідні, щирі, працьовиті люди, які щодня дарували світло знань, турботу, досвід і любов до своєї справи", – розповіли в обласній адміністрації.

Серед загиблих була заступниця директора з навчально-виховної роботи – 51-річна Ауріка Мельник, яка 30 років пропрацювала у сфері освіти. У працівниці закладу залишилися діти та чоловік.

Колеги Ауріки зауважили, що вона протягом усього життя "вирізнялася стійкістю характеру, силою духу, життєрадісністю та оптимізмом".

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Також внаслідок удару по ліцею загинув заступник директора з господарчої роботи – 77-річний Олег Герасименко. Раніше чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а в закладі освіти працював протягом останніх 27 років.

Крім того, російський удар забрав життя 60-річної працівниці їдальні Віри Рощиної. Колеги жінки написали, що та залишиться в їхній пам’яті "взірцем щирості, активності та життєрадісності".

Нагадаємо, 23 червня Росія здійснила ракетну атаку по ліцею на Одещині, через що заклад був повністю зруйнованим. Внаслідок удару щонайменше 12 людей зазнали поранення.

Серед них був старшокласник Марк, який опинився під завалами, але зміг двічі врятувати з-під руїн будівлі свого товариша Максима.

Обидва юнаки, а також директорка ліцею, перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.