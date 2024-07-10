Ракетний удар РФ по Києву: серед загиблих – діти співробітниці Мінагро, вона у важкому стані

Унаслідок ракетного удару 8 липня в Шевченківському районі Києва постраждала співробітниця Міністерства аграрної політики та продовольства України Анастасія Стратулат. Станом на 9 липня жінка перебувала у важкому стані в реанімації.

Через "приліт" по житловому будинку у столиці загинули двоє дітей Анастасії, повідомили в Мінагро.

"Колектив Мінагрополітики висловлює щирі співчуття колезі Анастасії Стратулат, яка під час вчорашнього обстрілу столиці втратила найдорожче – сина Андрія та донечку Машу. Поділяємо цей важкий біль та схиляємо голови в глибокій скорботі", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в момент атаки їхня співробітниця перебувала разом із дітьми і зазнала важких травм. Станом на 9 липня Анастасія перебувала у важкому стані в реанімації однієї з лікарень міста.

У соцмережі колега жінки Зоя Шкурко розповіла, що дочка Анастасії, Марія, любила тварин і займалася волонтерством у службі порятунку пухнастих "Чотирилапий Санта".

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"Я не впізнала її, Настю Стратулат, красиву, молоду, енергійну маму двох діток, які стали ангелами, мою колегу з Мінагро. (ред. – моя) сусідка – 10 хвилин між нашими домами.

Коли читала новини, не розуміла, що про своїх", – зазначила Зоя.

У Мінагрополітики просять небайдужих матеріально підтримати колегу, яка потребує тривалого лікування та подальшої реабілітації.

Через влучання російської ракети в ту ж багатоповерхівку загинула родина 10-річного спортсмена Максима Симанюка – його молодша сестричка Анастасія та 40-річна мама Зоряна.

За даними очільника Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка станом на 14:00 10 липня, внаслідок ракетного удару на столицю загинуло 33 українці, зокрема п’ятеро дітей.

Пізніше стало відомо про те, що в медичному закладі помер один із маленьких пацієнтів "Охматдиту", який отримав травми внаслідок атаки РФ.

Нагадаємо, 8 липня внаслідок атаки на дитячу лікарню "Охматдит" загинула лікарка-нефрологиня Світлана Лук'янчик.