20 тисяч гривень за водійські права: у Києві викрили шахрайську систему

У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої допомагали охочим отримати водійське посвідчення без проходження практичного іспиту. Зловмисники отримали підозри.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура та столична поліція.

За даними слідства, директор однієї зі столичних автошкіл організував схему незаконної видачі водійських посвідчень. 40-річний чоловік підібрав спільників, з якими розподілив обов’язки для реалізації свого "бізнесу".

Один із учасників схеми шукав "клієнтів", рекламуючи послуги біля сервісних центрів. Обговоривши деталі із "замовниками", той отримував гроші та ділив їх між усіма ділками. Ще одна спільниця оформлювала фальшиві документи про проходження навчання та складання іспиту.

"Через особистий ключ організатора зловмисниця отримувала доступ до бази даних. Туди ж вносила недостовірні відомості про проходження обов’язкової практичної підготовки "клієнтами" в автошколі.

У результаті формувала свідоцтво, необхідне для допуску до складання іспиту в сервісному центрі. Готовий документ надсилали через месенджери. За таку оборудку зловмисники просили 8 тисяч гривень", – розповіли у поліції Києва.

Допомога майбутнім водіям успішно скласти практичний іспит в Територіальному сервісному центрі МВС коштувала 12 тисяч гривень, додали у прокуратурі.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів і вилучили печатки та штампи різних установ, бланки документів, флеш-носії з цифровими підписами, гроші та інші докази їхньої протиправної діяльності.

Залежно від їхньої ролі учасникам схеми повідомили підозри за:

частиною 4 статті 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

частиною 5 статті 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

частиною 2 статті 369-2 КК України (зловживання впливом).

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших співучасників. За вчинене зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше на Львівщині в одному із сервісних центрів МВС чоловік намагався скласти теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху, одягнувши окуляри з прихованою камерою та динаміком.