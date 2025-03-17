Принижував і бив: на Волині чоловік отримав 5 років тюрми за насильство щодо дружини

Чоловіка вже не вперше судили за домашнє насильство

Суд на Волині призначив 50-річному чоловікові п’ять років ув’язнення за домашнє насильство над дружиною.

До цього чоловіка вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, а також судили за побиття, повідомили "УП. Життя" у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Як йдеться у вироку Любешівського районного суду, чоловік неодноразово погрожував своїй дружині: матюкав її, погрожував вигнати з будинку та залякував побиттям.

Окрім цього, задокументований інцидент, коли він вдарив жінку ногою у живіт, а тоді душив руками за шию. У суді постраждала розповіла, що після цього інциденту потрапила у лікарню.

"Їй болів живіт та ставало погано, у зв’язку з цим потерпіла викликала швидку медичну допомогу, кілька днів перебувала в лікарні. Внаслідок домашнього насильства з боку обвинуваченого постійно відчувала тривогу та страх, боялася лягати спати, переживала за дітей", – йдеться у вироку.

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Двоє дітей подружжя підтвердили, що їхній батько часто приходив додому п’яний. Через це починалися сварки.

У суді обвинувачений намагався довести, що насправді він – жертва домашнього насильства. Мовляв, дружина часто з ним сварилася, виганяла з хати та погрожувала. Однак, суд дійшов до висновку, що цей аргумент ніяк не спростовує той факт, що чоловік сам вчиняв насильство над дружиною.

Тож його визнали винним у вчиненні домашнього насильства (ст 126-1 Кримінального кодексу України). Оскільки на момент вчинення злочину чоловік перебував на іспитовому терміні за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, сумарно йому призначили п’ять років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Києві судили 39-річну жінку за вчинення домашнього насильства.